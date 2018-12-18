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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
18.12.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Görüntüleri ortaya çıktı... Rehineleri 'canlı kalkan' yapmışlar

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporu ve görüntülere göre, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan darbeciler, olay akşamı rehin aldıkları nöbetçi heyetinden yaklaşık 50 subay ve astsubay ile çok sayıda er ve erbaşı polisle çatışmaya girdikleri garaj katına indirerek canlı kalkan yaptı. Polisin operasyonu karşısında duramayan darbeciler, helikopterle tahliye olmak için Jandarma Genel Komutanlığının 11'inci katına çıktı ancak polisin mukavemeti sonucu iniş yapamayan helikopter, darbecileri alamadan olay yerinden uzaklaştı.

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  • Rehineleri canlı kalkan yapmışlar
  • Rehineleri canlı kalkan yapmışlar
  • Rehineleri canlı kalkan yapmışlar
  • Rehineleri canlı kalkan yapmışlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olay gününe ait güvenlik kamera
görüntüleri ve bilirkişi raporu, dava dosyasının delilleri arasına girdi.

AA muhabirinin ulaştığı görüntü ve bilirkişi raporuna göre, ihanet girişiminin ilk saatlerinde darbeciler kendilerinden olmayan nöbetçi heyetindeki yaklaşık 50 subay ve astsubay ile çok sayıda er ve erbaşı rehin aldı.

Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine karargahın üç farklı toplantı salonunda alıkonulan askerler, sanık eski yarbay Yusuf Köz'ün komutasındaki silahlı darbeciler tarafından polisle çatışmanın yaşandığı zemin katına götürüldü.

Sabah saatlerinde özel hareket polislerinin karargaha operasyon düzenlemesiyle panik yaşayan darbecilerden bazıları, elleri arkadan kelepçeli, gözleri bağlı rehineleri bırakarak olay yerinden kaçtı.

Bilirkişi raporu ve iddianamedeki bilgilere göre, polisin operasyonu karşısında duramayan darbeciler, helikopterle tahliye olmak için Jandarma Genel Komutanlığının 11'inci katına çıktı.

Polisin mukavemeti sonucu karargahın çatısına iniş yapamayan helikopter, darbecileri alamadan olay yerinden uzaklaştı.

Bu gelişmeden sonra darbe eylemlerini yöneten subayların da arasında bulunduğu darbecilerin polise teslim olduğu anlar kameraya yansırken, zemin katta kalan diğer darbecilerin ise rehin tutulan askerlerin arasına karıştıkları bilgisi raporda yer aldı.

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