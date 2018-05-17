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    Görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım takip ediliyor

    Hürriyet Haber
    17.05.2018 - 07:20 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün beyin takımında yer alan eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç'ın, Mısır ve Nijerya'daki görüntülerine ulaştı.

    Nijerya'da FETÖ/ PDY'ye ait bir hastanenin misafirhanesinde ailesiyle birlikte kalan Önder Aytaç'ın, Nijerya'da bindiği araç ve toplantı yaptığı FETÖ'cüler adım adım Türk istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor. Aytaç'ın, Mısır'da da izlendiğine yönelik görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Aytaç, Twitter'daki hesabından teröristbaşı Fetullah Gülen'i "tanrı" yerine koymuş ve "Hocaefendi bize şah damarımızdan daha yakındır. O yaptıklarımızı duyar, görür, bilir" iddiasında bulunmuştu. Sabah

    Etiketler: gündem
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