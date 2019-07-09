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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selda Hatun TAN/DHA
09.07.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Görüntüleri izleyen patron şok oldu!

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Görüntüleri izleyen patron şok oldu!

NİĞDE'de işletmecisi Şakir Çelik, kuruyemiş dükkanından  düzenli olarak para eksildiğini fark edince kamera kayıtlarını inceledi. Şakir Çelik, çalışanı Lokman D.’nin her gün mesai bitiminde kasadan para aldığını iddia ederek şikayetçi oldu. İşten çıkartılan Lokman D. ise Şakir Çelik’in kamera kayıtlarını gizli çektiğini ve şantaj yaptığını iddia ederek karşı dava açtı.

Selçuk Mahallesi'ndeki  kuruyemiş dükkanı bulunan Şakir Çelik, mayıs ayında işyeri kasasından açık çıkması üzerine durumdan şüphelenip güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı. Şakir Çelik, çalışanı Lokman D.’nin her gün mesai bitiminde kasadan bir miktar para aldığını iddia ederek, Lokman D. ve ailesini çağırarak durumu anlattı. Zararının karşılanmasını talep eden Şakir Çelik, sonuç alamayınca şikayetçi oldu. Şakir Çelik, Lokman D.’nin dükkanda çalıştığı 13 ay boyunca kasadan yaklaşık 120 bin lira aldığını ileri sürdü. Lokman D. ise patronunun kendisini gizli bir şekilde görüntüleyip şantaj yaptığını iddia ederek, karşı dava açtı.

Şakir Çelik, görüntülerin şantaj amaçlı olmayıp güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu ifade ederek, "13-14 ay önce işyerine bir personel aldık. Bu dönemde işyerinin kasasında sürekli çeşitli miktarlarda açıklar olmaya başladı. İlk zamanlarda çok dikkatimizi çekmedi. Zaman geçtikçe sürekli bu açıkların büyüdüğünü, sermayemizde eksilmeleri gördük. Kamera kayıtlarını inceleyince çalışanımızın, her iş çıkışında, kasadan para aldığını saptadık" dedi.

ZARARIMIZI KARŞILAMADILAR

Her gün alınan miktarın değiştiğini ifade eden Şakir Çelik, "Kayıtlarda sanki para bozdurma süsü verir gibi hareketleri vardı. Biz bunu görüntülerle ispatladık, ağabeyini çağırdık, babasını çağırdık, izlettiğimizde onlar da şaşırdılar. Ağabeyi bütün suçu üstlendi, ilk önce bizi oyaladılar, ‘Kardeşimin bir geleceği var şikayetçi olmayın biz zararı karşılayalım’ dediler. Bizim zararımız yaklaşık 120 bin lira, kendisinden şikayetçiyi" diye konuştu.

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