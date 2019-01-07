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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.01.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Görüntüleri izledi, gözyaşlarına boğuldu

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İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Fethi Sekin Demokrasi ve Kahramanlık Ödülleri", Türk polis teşkilatı ile Zeytin Dalı Harekatı'nda başarıyla görev yapan Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığına verildi. Sekin ve Can'ın görüntülerinin yer aldığı videoların izlenmesi sırasında Can'ın eşi Mecburiye Can gözyaşı döktü.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın öz geçmişleri okundu.

Sekin ve Can'ın görüntülerinin yer aldığı videoların izlenmesi sırasında Can'ın eşi Mecburiye Can gözyaşı döktü.

Törende konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, milletleri millet yapan en önemli değerlerden birinin vatanları için canla başla verdikleri mücadeleler olduğunu belirterek, Türk milletinin bu vatanın her karış toprağı için yüzlerce yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Malazgirt, Sarıkamış, Çanakkale'den sonra günümüzde de yeni kahramanlıkların yaşanmaya devam ettiğini anlatan Tunçsiper, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2,5 yıl önce yaşanan darbe girişiminde Türk milletinin gösterdiği kararlılık ve cesaret buna en güzel örnektir. Ne yazık ki terör faaliyetlerinin sonu gelmemiştir. 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde yaşanan menfur saldırı bir kez daha vatan toprakları üzerinde hain plan yapanların çirkin yüzünü gösterdi. Ama hainler yine kahraman bir Türk evladını, Fethi Sekin'i karşılarında buldu. Canı pahasına teröristleri engellemeyi başaran polisimiz bir kez daha gösterdi ki bu vatan için gözlerini kırpmadan şehit olacak milyonlarca Türk evladı vardır. Bizim yapmamamız gereken kuşaktan kuşağa bu bilinci aktarmaktır."

Görüntüleri izledi, gözyaşlarına boğuldu

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Fethi Sekin Demokrasi ve Kahramanlık Ödülleri"ne Türk polis teşkilatı ile Zeytin Dalı Harekatı'nda başarıyla görev yapan Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı layık görüldü.

Polis teşkilatının ödülünü Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı temsilen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'nın ödülünü Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ı temsilen Zeytin Dalı'nda mayına basarak gazi olan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç aldı.
Uzunkaya, programa gönderdiği mesajında şehit polis Sekin'in adliye yönelik saldırının bertaraf edilmesinde destansı bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirterek, "Sekin adeta 'vatan için ölmekse kaderim, ben böyle kaderin ellerinden öperim' diyerek ölüme meydan okumuş, 'bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi gerekirse uğrunda kurşun da yeriz' diyerek hain kurşunların üzerine yürümüştür." ifadelerini kullandı.
Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ise devletin kudretinin yanı sıra şefkat ve merhametini temsil eden jandarmanın vatanın bütünlüğü ile milletin huzuruna kastedenlerle mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Şehitler için Kur'an okunduğu törende Musa Can'ın eşi Mecburiye Can'a Türk bayrağı hediye edildi.

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