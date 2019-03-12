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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Görüntüleri analiz ettirdik’

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‘Görüntüleri analiz ettirdik’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart’ta Taksim’deki kadın eyleminde ezanın protesto edildiği iddialarına ilişkin konuştu.

Çelik, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

TEPKİ SAYGISIZLIĞA

“Yürüyüşü organize edenler ‘Kastımız bu değil’ diye açıklama yaptılar. Görüntüleri inceledik. Sosyal medya araştırması da yaptırdım. Yürüyüşe katılıp da burada bulunanların bu konuyla ilgili tweet’lerini analiz ettirdik. Şöyle bir şey var; kendilerinin ezanı protesto ettiklerini ve orada bulunurken de burada ifade etmek istemediğim hesaplaşmanın sadece ataerkil kültürle olmadığı, İslam dini ile de olduğu, ezan ile de olduğuna dair hepsini incelediğinizde böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Orada bir ezan protestosu yapılmıştır. Yürüyüş komitesi yapmadık diyorsa kamuoyunun dikkatine sunulur.
Ne zaman ezan ve kutsalla ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP herhangi bir şekilde ses vermiyor. CHP sözcülerine tavsiyemiz şudur; ezan-bayrak konusunda, değerler konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar. Ezan ve bayrağa saygısızlık onları çoğu kez ilgilendirmiyor. Ezanın Türkiye’de ideolojik dayatma olduğuna dair açıklamalar bu yürüyüşe katılanlar tarafından da dile getiriliyor. Hepimizin tepkisi ezana dönük bu saygısızlığa yöneliktir. Ebediyen ezan sesi yankılanması için birçok bedel ödenmiştir.

TEPKİLER NORMAL

Vatandaşımız hassasiyet göstermektedir. Bu tepkiler normaldir ama bu bahsedilen tür şiddete yol açan, dükkânların basılması gibi, şiddet davetiyesi gibi şeylere sıcak gözle bakmayız. Türkiye hukuk devletidir. Protestolar demokratik ve hukuki sınırlarda kalmalıdır.”

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