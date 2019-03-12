‘Görüntüleri analiz ettirdik’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart’ta Taksim’deki kadın eyleminde ezanın protesto edildiği iddialarına ilişkin konuştu.
Çelik, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
TEPKİ SAYGISIZLIĞA
“Yürüyüşü organize edenler ‘Kastımız bu değil’ diye açıklama yaptılar. Görüntüleri inceledik. Sosyal medya araştırması da yaptırdım. Yürüyüşe katılıp da burada bulunanların bu konuyla ilgili tweet’lerini analiz ettirdik. Şöyle bir şey var; kendilerinin ezanı protesto ettiklerini ve orada bulunurken de burada ifade etmek istemediğim hesaplaşmanın sadece ataerkil kültürle olmadığı, İslam dini ile de olduğu, ezan ile de olduğuna dair hepsini incelediğinizde böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Orada bir ezan protestosu yapılmıştır. Yürüyüş komitesi yapmadık diyorsa kamuoyunun dikkatine sunulur.
Ne zaman ezan ve kutsalla ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP herhangi bir şekilde ses vermiyor. CHP sözcülerine tavsiyemiz şudur; ezan-bayrak konusunda, değerler konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar. Ezan ve bayrağa saygısızlık onları çoğu kez ilgilendirmiyor. Ezanın Türkiye’de ideolojik dayatma olduğuna dair açıklamalar bu yürüyüşe katılanlar tarafından da dile getiriliyor. Hepimizin tepkisi ezana dönük bu saygısızlığa yöneliktir. Ebediyen ezan sesi yankılanması için birçok bedel ödenmiştir.
TEPKİLER NORMAL
Vatandaşımız hassasiyet göstermektedir. Bu tepkiler normaldir ama bu bahsedilen tür şiddete yol açan, dükkânların basılması gibi, şiddet davetiyesi gibi şeylere sıcak gözle bakmayız. Türkiye hukuk devletidir. Protestolar demokratik ve hukuki sınırlarda kalmalıdır.”
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