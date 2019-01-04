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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
04.01.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Görüntüler Türkiye’yi şoke etmişti! O annenin cezası belli oldu…

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Tuzla'da kızına şiddet uyguladığı iddia edilen kadın hakkında, "altsoya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, olay sırasında ceza sorumluluğunun bulunmadığı tespit edilen sanık hakkında ayrıca akıl hastalarına yönelik güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi talep edildi.

Tuzla'da 6 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edilen kadın hakkında,  "altsoya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayşen K'nın eşinden iki yıl önce boşandığı, müşterek çocukları mağdur B.D'nin velayetinin ise annede olduğu belirtildi.     

Olay tarihinde sanık Ayşen K'nın çocuğunu darbettiği görüntülerin medyaya yansıması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, soruşturma kapsamında alınan adli tıp raporunda, mağdur B.D'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin tespit edildiği, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığının belirlendiği aktarıldı.     

İddianamede, baba Ü.D'nin olay nedeniyle eski eşi hakkında şikayetçi olduğu, Ayşen K'nın ise alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmediği bildirildi.     

İddianamade sanık Ayşen K. hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin düzenlediği sağlık kurulu raporuna de yer verildi. Rapora göre, şüphelinin suç tarihindeki "bipolar affektif bozukluk" rahatsızlığı nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunmadığı vurgulandı.      

Sanık Ayşen K'nın üzerine atılı suçu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu belirtilen iddianamede, "altsoya karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.      

Öte yandan iddianamede, Ayşen K'nın yargılamasının yapılarak TCK'nın ilgili maddesi gereğince akıl hastalarına yönelik güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi de talep edildi.     

İddianame, gönderildiği Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.     

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.     

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