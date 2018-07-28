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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.07.2018 - 06:49, Son Güncelleme:

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İşkence gören köpek meğer kaçırılmış

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Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İşkence gören köpek meğer kaçırılmış

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyerek işkence eden R.D.’nin köpeği kaçırdığı ortaya çıktı.

Seydikemer’de çekilen köpeğe işkence videosu Tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Aracın arkasına bağladığı ip ile sürükleyen R.D. olayı ardından gözaltına alınmış, 4 bin 252 lira ceza alarak serbest bırakılmıştı. Köpeğin kendine ait olduğunu söyleyen R.D.’nin köpeği Bodrum’dan kaçırdığı iddia edildi.

Su içişinden tanıdı

Köpeğin kendine ait olduğunu öne süren Can Şenkal, televizyon izlerken köpeğin su içme şekli dikkatini çekerek haberleri araştırmaya başladı. 29 Mart’da kaybolan ve 1 hafta bekledikten sonra 5 Nisan’da ise kayıp ilanı veren Şenkal, 5 ay boyunca köpeğinden haber alamayınca öldüğünü düşündü.

0-1 yaşındayken aldığı ve elleri ile büyüttüğü köpeğin geçmişten kalan yaralarını inceleyen Şenkal, köpeğin kendine ait olduğunu anladı. Köpeğin isminin 'Paşa' olduğunu söyleyen Şenkal, köpeğini bulduğu için sevinç yaşarken işkence gördüğü için ise büyük üzüntü yaşadı. Kimliği ve tüm evraklarının kendinde mevcut olduğunu anlatan Şenkal, köpeğe işkence yapan adam hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Görüntüler Türkiyeyi ayağa kaldırmıştı. İşkence gören köpek meğer kaçırılmış

Şenkal, köpeğini su içmesinden tanıdığını ifade ederek “İzlediğim ilk videoda bunun bir hayvana yapılmasından inanılmaz etkilendim. 'Acaba benim köpeğim midir?' diye videoyu kısa süre izlemek zorunda kaldım. Köpeğimin bu kadar zayıflamayacağını düşündüğüm için bu benim köpeğim değil dedim. Bugün şans eseri haberleri izlerken bu olayın haberi tekrar yayınlandı. Bir yandan iş yaparken bir yandan da sadece haberin sesini duyuyordum. Benim köpeğimin su içişinin sesi hiçbir zaman kulağımdan gitmezdi. Çünkü çok fazla su içer ve farklı bir şekilde içerdi. Su içişinden dolayı bir anda dikkatimi çekti ve haberi izlemeye başladım. Sonra benim köpeğim Paşa olduğunu hissettim. Haberi araştırmaya başladım. Eşime bile haber vermeden son çekilen fotoğraflarını incelemeye başladım belki yanılıyor olabilirim diye. Ama burnunda eskiden kalan izlerin aynı bu köpekte de vardı. Tekrar tekrar baktım resimlere bende olan resimlerle karşılaştırdığımda köpeğin benim olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

Görüntüler Türkiyeyi ayağa kaldırmıştı. İşkence gören köpek meğer kaçırılmış

Köpeğin kimliği de var

Köpeğinin tüm evraklarının tam olduğunu söyleyen Şenkal, “Karnesinde ismi, yaşı ve tüm her şeyi yazıyor. Köpeğin sahibi tarafından işkenceye uğradığı yazıyor ama bu yanlıştır. O köpeğin sahibi benim. Benim köpeğim evimden Mart ayının son haftalarından kaçırıldı. Bununla ilgilide yetkili birimlere hayvan hakları ile ilgilenen dernekler, sosyal medya paylaşım sitelerine başvurularımızı yapmıştık 5 Nisan’da. Barınak yetkililerinde Tüm Muğla'ya haber salmıştık 5 aydır bir haber alamadığımız için öldü sanarak ümidi kesmiştik. 5 ay sonra böyle bir caninin arabasında işkence görerek bulunması bizi çok üzdü, ölmemesi ise bizi sevindirdi” şeklinde konuştu.

Görüntüler Türkiyeyi ayağa kaldırmıştı. İşkence gören köpek meğer kaçırılmış

Dava açacak

Köpeğin sahipsiz olduğu için serbest bırakıldığından üzüntü duyduğunu da söyleyen Şenkal, “Bu caniyi Allah'a havale ediyorum. Bu vicdansız cani için hukuki işlem başlatılmış ama sahipsiz köpek olduğu için serbest kalmış. Bugünden itibaren avukatlarım aracılığıyla her türlü yasal hakkımı kullanacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir hayvan ya da bir insan, nefes alan Allah'ın yarattığı herhangi bir varlığa yapılmaması gereken bir işkence benim köpeğime yapıldı. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüntüler Türkiyeyi ayağa kaldırmıştı. İşkence gören köpek meğer kaçırılmış

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