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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.09.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Görüntüler tepki çekmişti... Polisler harekete geçti

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Görüntüler tepki çekmişti... Polisler harekete geçti

Kocaeli’de önce yerde yatan köpeğe, sonra kendisine tepki gösteren gence taş attığı görüntülerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan yaşlı adam serbest bırakıldı.

Olay, dün Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Kılıç (71), eline aldığı taşı yerde yatan bir köpeğe attı. Bu sırada olay yerinde bulunan M.A. (17) anları cep telefonu ile kaydederken, arkadaşı B.Ç. (17), “Dayı sen ne yapıyorsun” diyerek Kılıç’a tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren gence önce tokat atan Kılıç, daha sonra da elindeki taşı attı. Taş, gencin sırtına isabet ederken, yaşlı adam B.Ç.’nin üzerine yürümeye devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşlı adama tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, yaşlı adama tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrasında polis ekipleri tarafından Kılıç gözaltına alındı. M.A. ve B.Ç. isimli 2 genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kılıç ve 2 genç, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

“BEN DE HAYVANSEVER BİR İNSANIM”

Adliyedeki ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenilen Kılıç, tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeden çıkan M.A. ve B.Ç.’nin ardından dışarı çıkarak, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıç, kendisinin de hayvansever bir insan olduğunu belirterek, 2 çocuğu defalarca uyarmasına rağmen köpeklerle evinin yanına geldiklerini ve köpeklerin tavuklarına saldırdığını söyledi. Adli mercilerce serbest bırakıldıklarını ifade eden Kılıç, “İfade verdik, hiçbir şey olmadı. Keşke bu yaşanmasaydı. Ben de hayvansever bir insanım. Benim şu an 50-60 tane kuşum, tavuklarım var. Benim bir vicdanım var. Bir köpek bir insana ya da bir hayvana saldırsa siz onun yaptığını kabul eder misiniz? Bir insanın buna müdahale etmesi lazım. Ama keşke olmasaydı. Köpek bana bir şey yapmadı. Ben taş atmadım. Onlar bir uydurma yapmışlar, ben onları Allah’a havale ettim” dedi.

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