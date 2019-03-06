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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)
06.03.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı, yakalandı, ifadesi şoke etti

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Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı, yakalandı, ifadesi şoke etti

İzmir'in Bergama ilçesinde sahibi Mustafa H. tarafından aracına sığmadığı gerekçesiyle otomobilin arkasına iple bağlanıp kilometrelerce yolda sürüklenen isminin 'Paşa' olduğu öğrenilen köpeğe, yaşanan üzücü olaydan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sahip çıktı. Köpeği teslim alan hayvanseverler ise sürüklenmeden dolayı oluşan yaralarının tedavisini ve bakımlarını yaptırdı. Köpeğini aracına sığmadığı için bu yöntemle götürdüğünü söyleyen Mustafa H. serbest bırakıldı ancak hakkındaki yasal ve idari işlemlerin sürdüğü açıklandı.

Bergama ilçesi Kozak yolu üzerinde meydana gelen olayda, kırsal mahallede oturan Mustafa H., sahibi olduğu köpeğini boğazından iple 35 KDC 14 plakalı otomobilinin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Bu anlara tanıklık eden arkadan gelen TIR sürücüsü de görüntüyü çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde vatandaşlar, olayın cezasız kalmaması için çağrıda bulundu. Görüntülerin çok sayıda sosyal medya hesabından paylaşılmasıyla Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

SERBEST KALDI

Otomobilin sahibi olan Mustafa H. gözaltına alındı. Savcılığa bilgi verildikten sonra hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.

Köpeğini aracına sığmadığı için bu yöntemle götürdüğünü söyleyen Mustafa H. serbest bırakıldı ancak hakkındaki yasal ve idari işlemlerin sürdüğü açıklandı.

Bu arada köpekle ilgili de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrı bir çalışma yaptı. Müdürlük yetkilileri, isminin 'Paşa' olduğu öğrenilen köpeği sahibinin elinden aldı, bakımlarını yaptırmak üzere Bergama Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim etti.

Hayvanseverler de özel kliniğe götürdüğü 'Paşa'nın bakımlarını yaptırdı ve sürüklenmeden dolayı oluşan yaralarını tedavi ettirdi. Paşa, sıcak bir yuvaya kavuştu. Dernek Başkanı Mimar Emel Ürper, gerekli yasal sürecin tamamlanmasından sonra köpeği sahiplendireceklerini açıkladı.

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