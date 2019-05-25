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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.05.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Görüntüler şoke etmişti... Açıklama geldi

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Denizli'de koku yayan sakatat işletmesindeki 8 bin 950 kilo sakatat imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde virane bir kesimhanedeki kötü kokulara ilişkin Zabıta Müdürlüğüne ihbar geldiği, müdürlüğün de Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçtiği ifade edildi.

Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri ile zabıta ekiplerinin söz konusu yerde beraber yaptığı denetimde, bir kişinin kullanılmayan eski ve virane kesimhanede sakatat işlediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

8 BİN 950 KİLO

"Yapılan denetimlerde söz konusu kaçak kesimhanede sakatat olarak sadece hayvan ayağı bulunmuştur. Ayrıca işletmenin çok kötü teknik ve hijyenik şartlarda olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan onay izni olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler üzerine işletmede bulunan 8 bin 950 kilo ayağın tamamı imha edilmiştir.

Belediye ekiplerince işletme mühürlenmiş, Denizli il müdürlüğümüz tarafından onaysız faaliyet göstermekten 22 bin lire idari para cezası düzenlenmek üzere tutanak tutulmuştur."

Kaçak sakatat işlenen tesise, kokudan zabıtalar bile girmekte zorlandı
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