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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
24.07.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Görüntüler peş peşe geldi! Hortum paniği…

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BURSA'daki Karacabey Boğazı açıklarında, meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum, ilçede panik yarattı. Öte yandan Kastamonu’nun Cide ilçesinde de meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

Bursa’nın Karacabey Boğazı Kurşunlu köyü açıklarında, saat 11.30 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden oldu. Hortum, köydeki bir tatilcinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede kısa süreli sağanak etkili oldu. 

CİDE SAHİLDE HORTUM MEYDANA GELDİ

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Karadeniz’de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan Tuğ Tepesinde oluşan hortum oluştu. Cide sahilini dolanan ve yaklaşık 3 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Denizin içinde gerçekleşen hortuma rağmen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam ederken, kısa süreli oluşan hortum korkuttu.

Görüntüler peş peşe geldi Hortum paniği…


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