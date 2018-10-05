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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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05.10.2018 - 06:22, Son Güncelleme:

Görüntüler ortaya çıktı! Külünk'ün evinde silahlı ve maskeli keşif

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Görüntüler ortaya çıktı! Külünk'ün evinde silahlı ve maskeli keşif

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin bulunduğu apartmanın maskeli kişiler tarafından izlendiği ortaya çıktı.

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin kar maskeli ve silahlı şahıslar tarafından gözetlendiği ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarından, etrafı kolaçan ettikten sonra araçtan inen eli silahlı 2 şahsın binaya girmeye hazırlanırken bir apartman sakininin çıkması üzerine kaçtıkları belirlendi.

40 DAKİKALIK KEŞİF

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç saat 20.30 sıralarında Külünk’ün Üsküdar’da evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokakta birkaç tur atan şahıslar daha sonra araçtan inerek Külünk’ün evini gözetledi. Yeniden araca binen şahıslar, aracı evine önüne yanaştırdı. Şahısların, aracın yönünü kaçış istikametine göre ayarlaması da dikkat çekti.

HER İKİ KAPI DA AÇIK BIRAKILDI

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre; Yaklaşık 40 dakika boyunca evin etrafında dolanan şahıslardan ikisi etrafı kolaçan ettikten sonra kar maskeleriyle araçtan indi. Bu sırada şahıslar, kolay kaçabilmek için aracın her iki kapısını da açık bıraktı. Güvenlik kamera kayıtlarına göre saat bu sırada 21.40’ı gösteriyordu. Birinin elinde silah olduğu anlaşılan şahıslar binaya doğru ilerledikleri sırada bir apartman sakininin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Panikleyen şahıslar daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Söz konusu olayın herkesin ayakta olduğu ve bütün dairelerin ışığının yandığı akşam saatlerinde yaşanması, şahısların kar maskeli ve profesyonel hareket etmesi bunun, basit bir hırsızlık olayı olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

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