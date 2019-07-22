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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Görüntüler önce silindi sonra kayboldu

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Görüntüler önce silindi sonra kayboldu

Eskişehir'de, Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin görüntülerin olduğu hard diskin kayıp olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir’de, 2-3 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemlerine katılan Ali İsmail Korkmaz, polisten kaçmak için girdiği sokakta dövülerek öldürüldü. Korkmaz’ı linç etmekle suçlananlara ait Harman Ekmek Fırını’na ait güvenlik kamerasında görüntülerin silindiği anlaşıldı. Görüntüleri kurtarması için hard disk, Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu’na verildi. Uğurluoğlu, 26 Haziran 2013’te hazırladığı raporunda, “Fırına ait diskin içeriği boş olarak görülmüştür” dedi. Ardından hard disk, Jandarma Kriminal Dairesi’ne gönderildi.

Görüntüleri kurtarıp geri getiren jandarma, kayıtların dört kez silindiğini saptadı. Jandarma raporuna göre kayıtlar ilk 6 Haziran 2013’te, Korkmaz’ı yere düşürüp tekmeleyen fırıncı İsmail Koyuncu tarafından iki kez formatlama yoluyla silindi. Üçüncü ve dördüncü silme işlemlerinin 21 ve 22 Haziran’da, görüntüleri kurtarması istenen bilirkişi tarafından yapıldığı anlaşıldı. Uğurluoğlu’na ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik’ iddiasıyla 1-3 yıl hapis istemiyle Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bu yargılama kapsamında, 26 Nisan 2016’da, hard disk üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması için karar alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu’ndaki hard disk, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ankara, bilirkişi temin edilemediği içine hard diski geri gönderdi. Mahkeme, bu kez hard diski 28 Haziran 2018’de İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne yolladı.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, hard diski 10 Ekim 2018’de bilirkişi Ali Saffet Altay’a teslim etti. Altı ay sonra, 5 Nisan 2019’da Altay ile bilirkişiler Ali Evren Göksungur ve Mahmut Yücel Türel, talimat duruşmasında hard diski açtı. İnceleme işlemi bitince hard disk, mahkeme kasasına koyuldu. Altay, 8 Nisan’da dosyadan çekildi. Hard disk, 10 Nisan günü bilirkişi Mahmut Ertan’a verildi. Ertan’ın sunduğu raporda, “sabit diskin mevcut olmadığı” ifade edildi. Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 Temmuz’da Kayseri Adli Emaneti’ne yazı yazarak sabit diskin bulunup gönderilmesini istedi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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