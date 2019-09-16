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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA)
16.09.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Görüntüler isyan ettirdi, tepki yağdı

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Görüntüler isyan ettirdi, tepki yağdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken kendisine engel olmaya çalışan çocuğa da önce tokat atmaya çalıştı daha sonra da taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki oluştu.

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  • Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı
  • Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı
  • Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı
  • Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı bir kişi, eline taşlar alarak yerde yatan köpeğe doğru yürüdü. Bu sırada iki çocuk "Amca dur amca" diye seslenerek uyarmaya çalıştı.

Yaşlı kişi yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı. Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken bu sırada başka bir çocuk da "Dayı ne yapıyorsun?" diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti.

Yaşlı adam çocuğa tokat savurarak elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı. Taş çocuğun vücuduna isabet ederken, yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki oluştu. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların sosyal medya adresini ekleyerek harekete geçilmesi için uyardı.

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