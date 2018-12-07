Görüntüler Hatay’dan geldi! Asi Nehri’ni tamamen kapladılar…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGörüntüler Hatay’dan geldi! Asi Nehri’ni tamamen kapladılar…
GeriGündem Görüntüler Hatay’dan geldi! Asi Nehri’ni tamamen kapladılar…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
HATAY (İHA)
07.12.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Görüntüler Hatay’dan geldi! Asi Nehri’ni tamamen kapladılar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Asi Nehri’nin şehir merkezinde bulunan köprü direklerine takılan su sümbülleri her geçen gün nehri kaplıyor. Vatandaşlar, Hatay’ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri’nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.

8
  • Su canavarları, Asi Nehri’ni kapladı
  • Su canavarları, Asi Nehri’ni kapladı
  • Su canavarları, Asi Nehri’ni kapladı
  • Su canavarları, Asi Nehri’ni kapladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Lübnan’dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri, son günlerde adından çok üzerini kaplayan su sümbülleri ile konuşuluyor.

Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve 98 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydanköy sahillerinden denize dökülüyor. Asi Nehri’nin, Antakya yakasında ise köprü direklerine takılan su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila ediyor. Vatandaşlar ise Hatay’ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri’nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.

Su sümbüllerinin iyi bir bitki olmadığını ifade eden Ali Aşkar, sümbüllerin bir buçuk aydır Asi Nehri’nde olduğunu söyledi. Aşkar, “Ben sabahları yürüyorum burada, temizlemeye çalıştı belediye birkaç sefer temizlediler ama galiba birikmesini bekliyorlar, bu sefer çok birikti. Kaynağını da ben bilmiyorum nereden geldiğini de bilmiyorum bu sümbüllerin. Ama iyi bir şey değil temizlemeleri gerekiyor. Galiba hava koşullarından dolayı hızlı büyüdüler, şimdi duruyor bakalım ne olacak, bekliyoruz” dedi.

Asi Nehri’nde içler acısı bir görüntünün olduğunu söyleyen Ömer Duranoğlu ise, “Ben her gün bu köprüden geçiyorum ve ilgimi bir şey çekti. Asi Nehri’nde sümbül mü, lale mi bilmiyorum da niye bu Asi’nin içinde anlamadım, çiçek yok, bir şey yok. Burada büyükşehir belediyesi temizlik yaptı, suyun daha güzel görünümünü sağlamak için. Maalesef içler acısı bir şey var suyun üzerinde, karton atmışlar üstüne, ambalaj atmışlar. Çok kötü görüntü oluştu şu an, insanların gözünde izlenimi çok kötü bir görüntü oluşturdu. Asi Nehri’nde sümbülün ne işi var ben anlamadım” dedi.

Asi Nehri’nin dünyanın tek ters akan nehri olduğunu vurgulayan Adem Uzunparmak da yetkilileri göreve davet etti. Uzunparmak, “Asi Nehri bu, dünyanın tek ters akan nehri. Hatay’ımızın göz bebeği olması gerekirken pislik içinde. Bu ne olduğu belli olmayan şey hep burada duruyor. Oradan bakıldığında burası tarla mı Asi mi belli değil” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kış aylarında oluşan olumsuz hava koşullarıyla birlikte her sene Suriye taraflarından Hatay’a doğru geldiği tahmin edilen su sümbülleri, bu yıl sayısının artış göstermesiyle görenleri şaşırtan bir görüntüye neden oldu. Özellikle merkez ilçe Antakya’da köprü ayaklarına takılan sümbüller, belirli alanlarda birikerek bulundukları noktaları istila etti. Giderek artış gösteren su sümbüllerini temizlemek için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Kepçe, tekne ve insan gücüyle çalışmalarını sürdüren ekipler, Asi Nehri’ni eski görünümüne kavuşturmaya çalışıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Büyükelçi Karlov cinayetinde flaş gelişme

Şengül öğretmenin sır ölümünde her şeyi değiştiren rapor

DİKKAT! Yoğun kar yağışı başladı… Sürücülere önemli uyarı

Fuat Oktay duyurdu! En geç bir yıl içinde…