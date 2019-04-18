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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ERZİNCAN (AA)
18.04.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Görüntüler Erzincan’dan… Profesör Kavukçu böyle dikkat çekti…

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyadaki şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla Ergan Dağı’nın zirvesinde çaldığı davul ile imdat çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkartarak yardım çağrısında bulundu.

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  • Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle ‘S.O.S.’ verdi
  • Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle ‘S.O.S.’ verdi
  • Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle ‘S.O.S.’ verdi
  • Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle ‘S.O.S.’ verdi
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyadaki şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla Ergan Dağı’nın zirvesinde çaldığı davul ile imdat çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkartarak yardım çağrısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyadaki savaş ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla insanlık ile insani değerlere dikkati çekmek isteyen Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Ergan Dağı'nın zirvesinde çaldığı davul ile evrensel bir yardım çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkardı. Kavukçu, davulun üzerine attığı beyaz boya ile insanlığın saflığına, kırmızı boya ile şiddete, siyah boya ile de şiddet sonrası karamsarlığa dikkati çekmek istedi. Kavukçu, böylece "savaşa ve şiddete hayır" mesajı vermeyi amaçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavukçu, izleyicileri kameranın gözünden birer saldırgana dönüştürmek isteyen şiddet olaylarının bilgisayar oyunları gibi algılanır olduğunu belirterek, birbirini tetikleyen bu şiddet arzusunun, insani değerleri domino taşları gibi yıktığını söyledi.

Kavukçu, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen saldırının da dini değerlere saldırı adı altında insanlığı ve insani değerleri hedef aldığını ifade ederek, yaşananların sosyal medya üzerinden yayınlanarak çocuk, yaşlı demeden dünyaya aynı anda izlettirilmesinin de insani değerlerin yıkımı ve şiddette gelinen son nokta olduğunu söyledi.

Kavukçu, etkinliği şiddete tepki olarak yaptığını ifade ederek, şunları belirtti:

"İnsanlığın ilk iletişim araçlarından biri olan davul geleneksel dili de içinde barındırıyor. Bir sanatçı olarak herkesin anlayabileceği bir ses olan davul ile insanların en büyük trajedilerinden şiddete tepki vermek, şiddetin var olduğunu insanlara hatırlatmak için bir uyarı vermek istedim. Çalışmamda davul ile boyaları da kullandım. Davul ile çıkardığım ses S.O.S. sinyaliydi, çalışmamda mors alfabesinde üç kısa, üç uzun ve üç kısa ile SOS sesini davul ile verdim. Hem yerel, hem ulusal hem de evrensel bir bütün olarak yardım çağrısında bulunmaya çalıştım. Şiddet var olduğu sürece bu çalışmalarımı sürdüreceğim."

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