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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.11.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Görüntüler çok konuşulmuştu! Mahkemede flaş sözler: Şoka girdim

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Görüntüler çok konuşulmuştu! Mahkemede flaş sözler: Şoka girdim

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin yayılmasına ilişkin biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık eski polis memuru Faruk K. verdiği ifadesinde, "Görüntüyü müdüre WhatsApp'tan atacakken alttan eşim arayıp duruyordu. O arada görüntüyü eşime atmak durumunda kaldım" derken eşi Sibel K. ise "Kız kardeşim 'Vatan Şaşmaz ölmüş.' diye yazınca, 'Evet, görüntüsü de var.' yazıp WhatsApp grubumuza görüntüyü attım. Ticari amaçlı değil, olayın şokuyla videoyu gönderdim. Suçlu benim. Bir ceza verecekseniz bana verin" dedi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K. ve eşi sanık Sibel K. ile sanık Didem Ç'nin avukatı katıldı. 
Sanık Didem Ç'nin avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını ve Antalya'da yaşadığını söyledi. Müvekkilinin savunmasının talimatla alınmasını talep eden sanık avukatı, dosyaya sağlık raporunu sundu. Duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. 

Savunmasını yapan tutuksuz sanık Faruk K, olay tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığını söyledi. Grup amiri olarak ihbar üzerine cinayetin yaşandığı otele gittiklerini anlatan Faruk K, "Gittiğimizde güvenlikler ve sağlıkçılar oradaydı. İlçe müdürümüz Caner Bey'e bilgi aktarmak için kısa bir görüntü çektim. Bu tür olaylarda genelde böyle yaparız. Görüntüyü müdüre WhatsApp'tan atacakken alttan eşim arayıp duruyordu. O arada görüntüyü eşime atmak durumunda kaldım. Yani meşgul olduğumu gösterir gibi bir durum oldu." diye konuştu. 

"Her cinayeti eşinize gönderiyor musunuz?" 

Bunun üzerine Hakim, "Her cinayeti eşinize gönderiyor musunuz? Arşiv mi yapıyorsunuz?" diye sordu. 

Sanık Faruk K. "O gün bir basiretsizlik oldu. Görüntüyü atarken Vatan Şaşmaz olduğunu bilmiyordum, yerde yüzüstü yatıyordu. Şaşmaz'ın sırtında mermi girişlerini görünce olayda 3. bir şahıs olabileceğini düşündüğüm için çektim. Cinayet Bürodaki arkadaşlara ekip göndermeleri için ilettim. Ne bir basın mensubunu ne de sanıklardan Didem Ç'yi tanımam. Olay yerini muhafaza altına alıp görevimi yapıp çıktım. O arada yani benden 5 dakika sonra Caner müdür geldi. Görüntüyü ona atmama gerek kalmadı." diye konuştu. 

Üzgün olduğunu dile getiren sanık Faruk K, "Bir buçuk senedir açıktayım. Çalışmıyorum, maaş almıyorum. Bir hata oldu bizim açımızdan. Başkaca bir art niyetimiz olmadı. Öğleden sonra arkadaşlar vasıtasıyla görüntülerin basına sızdırıldığını öğrendim. Görüntüleri eşimin aile grubuna yolladığını bilmiyordum. Ben bu olaydan bir menfaat temin etmedim, görevimi kötüye kullanmadım. Üzgünüm, gerçekten bir suç işleme kastım yoktu." ifadelerini kullandı. 

"Koleksiyon mu yapıyorsunuz?" 

Sanık Faruk K'nin eşi tutuksuz sanık Sibel K. ise savunmasında, eşinin normal şartlarda her gün kendisini birkaç kez aradığını ancak olay günü hiç aramadığını söyledi. Bazı olaylarda kıl payı kurtulduğu için eşini merak ettiğini anlatan Sibel K, bu yüzden eşini defalarca aradığını anlattı. Duruşma hakimi, "Koleksiyon mu yapıyorsunuz?" diye sorunca Sibel K, "Eşim görüntüyü attıktan bir süre sonra ölenin kimliği tespit edilmiş. Eşim bana bunu da yazdı. Kardeşlerimle bir grubumuz vardı. Kız kardeşim 'Vatan Şaşmaz ölmüş.' diye yazınca, 'Evet, görüntüsü de var.' yazıp WhatsApp grubuna görüntüyü attım. Ticari amaçlı değil, olayın şokuyla videoyu gönderdim. Kendisi çok sevdiğimiz biriydi, popüler bir insandı. Hiçbir şekilde art niyetim yoktu, yemin ederim." dedi. 

Sanık Sibel K, eşinin suçu olmadığını savunarak, "Eşim 1,5 yıldır zaten cezasını çekiyor. Suçlu benim. 1,5 yıldır mağduruz. Kirada oturuyoruz. Bir ceza verecekseniz bana verin. Sanıklardan Yakup İ, erkek kardeşimdir. Ona da görüntüleri gönderdim. Amacım olaydan menfaat sağlamak değildi. Didem Ç. adlı kişiyi ben de tanımıyorum." şeklinde konuştu. 

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Didem Ç'nin savunmasının talimatla alınması için ikamet ettiği Antalya'daki asliye ceza mahkemesine yazı yazılmasını hükmederek, duruşmayı erteledi. 

İşte Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri
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