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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul (DHA)
25.10.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Görüntüler büyük tepki çekmişti! O baba 9 gün tutuklu kalmış

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Sosyal medyada 19 yaşındaki kızına evinde şiddet uyguladığı görüntülerle tepki çeken ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Muzaffer A.'nın iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

Baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında karşılıklı yaralama suçundan hazırlanan iddianamenin, gönderildiği İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 18 Ekim'de kabul edilmesi üzerine 9 Ekim'de tutuklanan baba Muzaffer A'nın tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

Mahkemenin tensip zaptında yer alan gerekçesinde sanık Muzaffer A. hakkında istenen ceza miktarı dikkate alınarak üst hadden ceza alsa bile alınacak cezanın 5 yılı geçmemesine dikkat çekildi. "Suçun toplumda infial uyandırma gerekçesinin madde metininde yer almaması, sosyal medya hesaplarını etkin ve subjektif algılarına göre kullanıp yönlendiren kişilerin inisiyatifinin kamuoyunu tümüyle yansıtmayacağı" belirtilerek "tutukluluk halinin devamının muhtemel mağduriyete dönüşmemesi için" sanığın tahliyesine karar verildi.

Sanık Muzaffer A.'nın ikametine en yakın karakola haftanın bir günü imza atması yönünde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca Tuğba A. hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanması için ilgili yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı.

İLK DURUŞMA 4 MART'TA

Baba ve kızına duruşmaya gelmeleri için çağrı çıkarılmasına karar veren mahkeme, yüzde 87 oranında engelli olan anne Şefika'nın tanık olarak ifade verip veremeyeceğine ilişkin Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi psikoloğuna yazı yazılmasına da karar verdi. Muzaffer A.'nın 17 yaşındaki oğlu S.A'nın da tanık olarak dinlenmesi için çağrı kağıdı çıkarılması, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iddianame gönderilerek davaya katılma taleplerinin olup olmadığının sorulmasına hükmedildi. Mahkeme, ilk duruşmanın yapılacağı tarihi de 4 Mart olarak belirledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntülerin infial uyandırması üzerine baba Muzaffer A., 8 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen baba Muzaffer A. 9 Ekim'de tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı 15 Ekim 2019'da soruşturmayı tamamlayarak hem baba Muzaffer A., hem de kızı Tuğba A. hakkında karşılıklı yaralamadan "müşteki-şüpheli" sıfatıyla iddianame düzenledi. Muzaffer A. hakkında "Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istenirken, kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik "Üst soya karşı basit yaralama " suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edildi.

PENCEREYİ KAPATMA MESELESİNDEN TARTIŞMIŞLAR

İddianamede, olayın pencereyi kapatma meselesinden çıktığı belirtildi. Baba Muzaffer A.'nın pencereyi kapatmak isterken kızı Tuğba'nın kendisini tokatlaması üzerine kızını tokatladığını söylediği, Tuğba'nın kendisine vurmaya devam etmesi üzerine kendisinin de ona vurduğunu iddia ettiği yer aldı.

Tuğba A.'nın ise ifadesinde babasıyla tartıştıklarını, babasının kendisini dövdüğünü, arbede sırasında babasındaki yaralanmanın meydana gelmiş olabileceğini söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında anne Şefika A. ve 17 yaşındaki S.A'nın da ifadelerinin alındığı yer aldı. Olayı gören anne Şefika'nın ifadesinde, eşiyle kızının tartıştıklarını, ikisinin de birbirlerine vurduklarını ilk kimin vurduğunu görmediğini söylediği iddianamede vurgulandı.

Öte yandan Tuğba A., Muzaffer A. ve S.A hakkında "Tehdit, "Hakaret" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından da takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

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