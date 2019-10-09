Görüntüler büyük tepki çekmişti! Kızına işkence yapan baba için tutuklama istendi
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muzaffer A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Muzaffer A. ifade vermek üzere savcılık katına çıkarıldı.
Muzaffer A., ifadesinin ardından 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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