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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA) - AA
09.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Kızına işkence yapan baba için tutuklama istendi

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19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muzaffer A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Muzaffer A. ifade vermek üzere savcılık katına çıkarıldı.

Muzaffer A., ifadesinin ardından 'kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Genç kıza işkence yapan cani baba gözaltında
Genç kıza işkence yapan cani baba gözaltında!

 

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