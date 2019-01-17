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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.01.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Görüntüler Adıyaman'dan geldi! Son anda farketti ama...

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Adıyaman’da şiddetli rüzgar ve fırtınanın uçurduğu sac ile kaplı baraka bir kadını yaralarken 5 araçta ise hasara neden oldu. Yaşanan bu olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Adıyaman'ın Esentepe Mahallesindeki Gazeteciler Sitesinde meydana geldi. Geceden beri etkili olan ve saatteki hızı 30 kilometreye kadar çıkan rüzgar önüne ne kattıysa sürükledi. Sitenin yanında bulunan baraka rüzgarın hızına dayanamadı. Sac ile kaplı barakanın bir kısmı rüzgarla birlikte sürüklendi.

O esnada apartmandan çıkan Sehtap Başsebzeci’nin üzerine doğru ilerledi. Araçları ezerek ilerleyen sac, Sehtap Başsebzeci’yi yaraladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Fırtına nedeniyle savrulan sac park halinde bulunan 5 aracı da hasar görmesine neden oldu. Araçların camları kırılırken, kaportaları zarar gördü.

Araç sahipleri sabaha kadar fırtına nedeniyle uyuyamadıklarını ve yaşadıkları korkuyu anlatarak, 1 kişinin sacla kaplı barakadan dolayı yaralandığını dile getirdi.
Olay yerine giden polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

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