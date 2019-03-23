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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)
23.03.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Görüntü İstanbul'da çekildi... Ambulans şoförünü dövdü

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İstanbul Bakırköy'de yol verme tartışması nedeniyle bir sürücü, ambulans şoförüne saldırdı. Ambulans şoförünü darp eden sürücü, çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Sürücünün hasta almaya gittiğini söyleyen ambulans şoförüne "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek saldırdığı iddia edildi.

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  • Bakırköyde ambulans şoförüne darp
  • Bakırköyde ambulans şoförüne darp
  • Bakırköyde ambulans şoförüne darp
  • Bakırköyde ambulans şoförüne darp
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi'nde geçen perşembe akşamı saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Ambulans sürücüsü İbrahim Kara ile iki sağlık personeli nakil olacak bir hasta için yola çıktı.

İddialara göre, ambulans Terakki Caddesi üzerine geldiği sırada bir araç ile karşı karşıya geldi. Bir süre aracın içinden ambulans şoförü ile tartışan sürücü aracını biraz ileri aldıktan sonra aracından indi. Ambulansın yanına gelen sürücü, İbrahim Kara'ya neden yol vermedin diyerek tepki gösterdi. Kara ise hasta almaya gittiğini söyledi.

Sürücü cevap üzerine "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek Kara'ya saldırdı. Aracın sürücüsünün ambulans şoförüne saldırdığını gören çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından sürücü aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken nakil olacak hasta için başka bir ambulans sevk edildi. Darp raporu alan Kara, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kısa sürede sürücü B.K.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan B.K. adliyeye sevk edildi. B.K.'nın savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANI HEM GÜVENLİK KAMERASINDA HEMDE CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİNDE

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, iki aracın karşı karşıya gelmesi görülüyor. B.K.'nın aracın içinden tepki gösterdikten sonra aracını ileri alması ve araçtan inerek ambulansın yanına gelmesi kayıtlara yansıyor. Camı açık ambulanstan şoförle tartışan B.K. daha sonra şoföre vurmaya başlıyor. Şoför ambulansı hareket ettirmeye çalışsa da bunu başaramıyor. Çevreden yetişen vatandaşların araya girmesinin ardından B.K. aracına binip ayrılıyor. Öte yandan yaşanan olayı bir araç sürücüsü de cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Görüntü İstanbulda çekildi... Ambulans şoförünü dövdü

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