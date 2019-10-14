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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Görünce şok geçirdiler! Vahşetten bile öte

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Görünce şok geçirdiler! Vahşetten bile öte

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu belirtilirken hayvansever Arzu Şerefoğlu, ''Kedi, resmen kömür olmuş, normal bir insan bunu yapamaz'' dedi.

Olay, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Kedileri beslemek için parka gelen hayvansever Arzu Şerefoğlu, temizlik işçilerinin, poşet içerisinde yanmış kedi ölüsü bulduğunu öğrendi.

Görünce şok geçirdiler Vahşetten bile öte

İşçilerin yanına giden Şerefoğlu, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Kedinin, mangal üzerinde yakıldığı tahmin edilirken, vücudunda ızgara teli izleri olduğu görüldü.

Hayvansever Arzu Şerefoğlu, gözyaşlarıyla olayı anlattı. Şerefoğlu, ''Dün, kedileri beslemek için parka geldiğimde, temizlik işçilerinin bulduğu yanmış kedi ölüsünü gördün.

Kedi, resmen kömür olmuş. İçim parçalandı, bu insanlık dışı bir olay. Hayvan, orada can çekişirken, kim bilir nasıl çığlıklar attı.

İnsanın yüreği titrer. Normal bir insan bunu yapamaz" dedi.

Öte yandan polis ekipleri, kediyi yakarak telef eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

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