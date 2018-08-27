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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.08.2018 - 09:07, Son Güncelleme:

Görünce kornaya basmaya başladı... 5 kişinin hayatını kurtardı

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Görünce kornaya basmaya başladı... 5 kişinin hayatını kurtardı

Ankara Altındağ'da bir gecekonduda çıkan yangında alevleri gören bir kamyon şoförü kornaya basarak, evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırdı. Korna sesi ile uyanarak alevleri gören 5 kişilik aile kendilerini dışarı atarken, yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri hortumlarla su sıkarak yaptı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, büyük çapta hasar meydana geldi.

Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi 1910 Sokak'ta Kemal Erdoğan'a ait gecekondunun girişindeki bir kanepe henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen ve çatıya sıçrayan yangın evi sararken, bu sırada alevleri gören 06 GC 1808 plakalı kamyonun kimliği henüz belirlenemeyen şoförü, aracın kornasına basarak evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırmaya çalıştı.

Korna sesi üzerine uyanan 5 kişilik Erdoğan ailesi alevleri görerek kendilerini dışarı atarken, mahalle sakinleri de yangına ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaptı.  Bu arada alevlerin elektrik kablolarına sıçraması üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi akıma kapılma tehlikesi nedeniyle yarım kaldı.

"KAMYONUN KORNA SESİNE UYANDIK"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demirel yaptığı açıklamada, uzun süre çalan korna sesiyle uyandıklarını belirterek, "Kamyonun korna sesine uyandık, yoksa biz uyanamazdık." dedi.

Ne olduğunu anlamak için pencereden dışarı baktıklarında yan taraftaki gecekonduda yangın çıktığını gördüklerini anlatan Demirel, korna sesi ile uyanan Kemal Erdoğan ve ailesinin kendilerini dışarı attığını ve mahalle sakinlerinin de ellerinde hortumlarla alevlere müdahalede bulunmaya çalıştığını belirtti.

Demirel, "Kimisi camları kırdı, içeridekilerin dışarı çıkıp çıkmadığını kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik telleri tehlike saçtığı için pek bir şey yapamadılar." diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.  Soğutma çalışmaları sırasında içeri giren itfaiye ekipleri, evde bulanan üç mutfak tüpünü patlama ihtimaline karşı dışarı çıkardı.  Yangın sonrası gecekonduda büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

 

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