Görünce kahroldular

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)
16.09.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

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İzmir Karaburun’un Yeni Liman bölgesinde yaralı halde sahile vuran yeniden döndüğü denizde 3 gündür aranan Akdeniz foku, bugün sabah saatlerinde Kuyucak sahilinde cansız bulundu.

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İzmir'in Karaburun'un ilçesinde, bir otelin önündeki plajda yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foku için tatilciler seferber oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri durumdan haberdar edilirken yaralı fok bu esnada denize döndü.

Açıklara doğru ilerleyen fok, geri gelmedi. Fokun denize beslenmek için döndüğü tahmin edilirken gelen ekipler fokun denize girdiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Fokun taşınması işleminde kullanması için kendi imkanlarıyla ağ yapan vatandaşların çabası da sonuçsuz kalmış oldu.

Yetkililer, fokun geri gelme ihtimaline karşılık, bölgede beklemeye başladı.

3 gündür aranan Akdeniz foku, bugün sabah saatlerinde Kuyucak sahilinde cansız bir halde bulundu.

KARABURUN FOK KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: ACİL LOJİSTİK DESTEĞİ SAĞLANMALI

Karaburun Fok Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz fokunun otopsi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü Av Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü, Karaburun İlçe Tarım Müdürlüğü, Karaburun Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ve SAD/AFAG ile yapılan görüşmeler sonucu Bornova Veteriner Araştırma ve Kontrol Merkezi Enstitüsü’ne gönderileceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca Karaburun Yarımadası’nın kıyılarının Akdeniz fokları için önemli bir yaşam alanı olduğu vurgulandı. Komitenin açıklaması şöyle:

"Türkiye’nin imzacısı olduğu ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan Akdeniz fokları bölge için önemli bir değer. Karaburun Yarımadası kıyılarında yer alan balık çiftlikleri de nesli tehlike altında olan bu tür için bir tehdit oluşturuyor. Geçmiş yıllarda yarımada kıyıları 4-5-6 No’lu potansiyel yetiştiricilik alanları olarak belirlenmişti.

Yarımadalılar uzunca bir süredir bu alanlarda yapılan kiralamalar ve taşınmalarla mücadele ediyor. ‘Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Kapatılmasına Hayır’ kampanyalarının sürdüğü günümüzde, 2000’li yıllarda aktif olan Ulusal Fok Komitesi’nin ilgili bakanlıkların altında etkisizleştirilmesi, yerel ölçekteki koordinasyonların zayıflamasının başlıca nedeni.

Nesli tükenme tehdidi altında olan bu canlı için Karaburun yerelinde koruma ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesini ve acil lojistik desteğin sağlanmasını istiyoruz.

Koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarını bir arada olmaya çağırıyoruz."

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