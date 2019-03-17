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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.03.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

Görülmemiş protesto! Arsalarına mezar kazıp içine girdiler

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Görülmemiş protesto! Arsalarına mezar kazıp içine girdiler

Kartal’da 450 ev sahibi, kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle bir inşaat firmasını protesto etti. Protestocular, inşaat arsasına mezar kazıp içine girerek tepkilerini gösterdi. Kartal Esentepe Mahallesi’nde 450 ev sahibi, bir inşaat firmasının kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle kefenli ve mezarlı eylem yaptı.

450 protestocu, bir inşaat firmasının kendilerini mağdur ettiğini dile getirmek için, önce arsalarının yanındaki firmanın ofisinin önünde toplanıp, ellerinde pankartlarla arsanın içine yürüyerek sloganlar attı. Ardından protestoculardan birisi, kefen giyerek, arsalarına kazdıkları mezarın içine girerek protesto etti.

Daha sonra kooperatif başkanı İbrahim Karslıoğlu, basın açıklaması yaparak şunları aktardı:

“Burada kazmış olduğumuz bu mezara bizler sadece vücutlarımızı değil, 2015 te geleceğe dair yeşeren umutlarımızı, 35 yıllık bir arada yaşanmış olan komşuluklarımızı, çocukluğumuzu ve insanlığa dair güvenimizi gömüyoruz. Yüklenici firmanın bizlerin kendisine olan güvenini kullanarak ve yüzde seksen emekli olan AKEL sakinlerinin safiyane duygularıyla 2015 yılında imzalatmış olduğu bu sözleşme, bugün burada bizlerin 24 aydan beri kiralarımızı alamama ve uzun yıllar sürecek mahkeme koridorlarına mahkûm etmiştir. Evet, bu mezar, üyelerimizin ellerinde kalan son umutları son toprak parçasıdır. Birçok üyemiz vefat etmiş ve geride kalanlarda artık yüksek sesle ‘arsamız mezarımız oldu’ demektedirler. Bizler bugün burada yetkililerin sesimizi duyacağı güne kadar çadırlarımızı kurarak, nöbetlerimizi tutarak ve kazdığımız bu mezarda yatarak eylemimizi başlatmış bulunuyoruz”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (17.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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