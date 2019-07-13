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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.07.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Görülmemiş olay... Ucuz ekmek satıyor diye dava açtılar, üzülerek zam yaptı

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Görülmemiş olay... Ucuz ekmek satıyor diye dava açtılar, üzülerek zam yaptı

Bursa'da 400 gram ekmeği 1 liraya satarak halkın duasını alan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız rekabet iddiasıyla suçlanan fırıncı, mahkemeyi kaybedince zam yapmak zorunda kaldı. Ekmek fiyatları 1,25 liraya çıkarken, fırıncı Kazım Balaban mecburi zammı kapısına astığı yazıyla duyurdu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban, 30 yıldır unu peşin satın alıp, kira ve komisyon ödemediği için ucuz fiyatla ekmek satıyordu.

Görülmemiş olay... Ucuz ekmek satıyor diye dava açtılar, üzülerek zam yaptı
Vatandaşların takdirini kazanan fırıncı Kazım Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi. 
Görülmemiş olay... Ucuz ekmek satıyor diye dava açtılar, üzülerek zam yaptı
Uzun müddet ucuz ekmek satmak için mücadele eden fırıncı, hakkında açılan davayı kaybedince istemeyerek de olsa ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı. Bunu iş yerinin duvarına astığı yazıyla duyuran Balaban, müşterilerinin büyük desteğini aldı.
Görülmemiş olay... Ucuz ekmek satıyor diye dava açtılar, üzülerek zam yaptı
30 yıldır bu fırından ucuz ve kaliteli ekmek alan müşteriler ise karara tepki gösterdi. 1 liraya satılan 400 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa çıkarken, 2 liraya satılan 800 gram ekmek 2 lira 50 kuruşa satılmaya başlandı.
Görülmemiş olay... Ucuz ekmek satıyor diye dava açtılar, üzülerek zam yaptı
Ekmek fiyatlarına üzülerek zam yaptığını belirten Kazım Balaban, "Ekmek fiyatlarına zam yapmamak için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik. Mahkeme bizi haksız buldu. 
Görülmemiş olay... Ucuz ekmek satıyor diye dava açtılar, üzülerek zam yaptı
Biz de fiyatlara zam yapmak zorunda kaldık. 1 liraya sattığımız 400 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satmaya başladık. 2 lira olan 800 ekmeği ise 2 lira 50 kuruşa satıyoruz. 
Görülmemiş olay... Ucuz ekmek satıyor diye dava açtılar, üzülerek zam yaptı
Neden tarifeyi değiştirdiğimizi müşterilerimize anlatıyoruz. Kaliteli ve doyurucu ekmek üretmeye, halkın duasını almaya devam edeceğiz" dedi.
Görülmemiş olay... Ucuz ekmek satıyor diye dava açtılar, üzülerek zam yaptı

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