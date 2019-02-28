Görülmemiş esaret! İlçede sadece fırınlar açık...
BİNGÖL'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sadece fırınların açık olduğu Karlıova'da 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Karlıova ve Yedisu ilçelerinde dünden beri etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden olunca eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği Karlıova ilçe merkezinde esnaf dükkanlarını açamadı. Sadece fırınların çalıştığı ilçede 47 köyün yolu ulaşıma kapandı.
DOĞUDA YOĞUN KAR UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar, Van ve Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Bitlis'te 2 derece olarak ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 2, Hakkari'de 3, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta da 3 derece olması beklenmektedir.
Öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ayrıca rüzgarın yer yer güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, olası çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulunuldu.
BAHÇESARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.
ADIYAMAN’DA 141 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Adıyaman’da önceki günden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 52’si köy, 89’u mezra olmak üzere 141 yerleşim birimine ulaşılamıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı yaptığı Adıyaman’ın rakımı yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından dolayı bir çok yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman merkeze bağlı 13 köy, 13 mezra, Çelikhan’a bağlı 20 köy, 31 mezra, Kahta’ya bağlı 1 köy, 2 mezra, Sincik’e bağlı 18 köy, 43 mezra olmak üzere 52 köy ve 89 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdare ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
ELAZIĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Elazığ'da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Gece başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte ekipler, bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.
ERZURUM-BİNGÖL KARAYOLU ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU ULAŞIMA KAPANDI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran yoğun kar yağışı yolları kapadı, hayatı adeta felç etti. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingi için çevre illerden gelecek görevli polis ekipleri yolda kaldı.
Bölgede gece saatleri itibariyle etkisi gösteren kar ve tipi birçok yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Erzurum-Bingöl karayoluna çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum-Çat-Karlıova-Bingöl yolunda araç kuyruğu oluştu. Yolun ulaşıma açılması için Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.
Kar ve tipi Erzurum şehir merkezinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Erzurum mitingi için çevre illerden gelecek polis ekipleri Erzurum-Bingöl ve Erzincan-Erzurum karayolunda yolun kapanması dolayısıyla yolda kaldı. Erzincan-Erzurum karayolunda trafik polislerini taşıyan otomobil ise takla attı. Kazada 4 polis memuru hafif yaralandı. Güzergahlarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Öte yandan kar ve tipi altında sabah saatlerinde Erzurum’da okula giden çocuklar okulların tatil edilmemesine tepki gösterdi. Bazı çocuklar, "Valim okulları tatil et" diye seslendi.
Bölgede ayrıca, Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı Geçidi'nde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava buzlanmaya neden oldu. Buzlanmaya bağlı olarak ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı. Kop Dağı Geçidi'nde can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, çekici türü araçları tedbir amaçlı bekletiyor.
Karayolları ekipleri buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de trafiği kontrollü olarak sağlıyor.
KARLIOVA'DA 40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de bir hafta aranın ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kar ve tipi nedeniyle ilçe genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
İlçede 40 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı köy yollarının açılması, biriken karların temizlenmesi için Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
HAKKARİ'DE 247 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KARDAN KAPANDI
HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde dün akşam sattlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 32 köy ve 80 mezra ile Yüksekova ilçesinde 59 köy ve 76 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri yol temizleme çalışması yaparken bazı vatandaşlar da evlerinin damlarını temizledi.
TUNCELİ'DE KAR 150 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI
Tunceli'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar nedeniyle kent genelinde 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.
Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı 10'un üzerindeki ekibinde kar yağışı nedeniyle , Tunceli'ye bağlantı yolları bulunan Elazığ ve Erzincan güzergahında çalışma yaptığı aktarıldı.
Kar yağışının gün boyu bölgede etkili olması beklendiği bildirildi.
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