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    Görsel şölen... Rengi değişti

    AA
    22.05.2018 - 19:54 | Son Güncelleme:

    Dalyan Kanalı aracılığıyla Ege Denizi'ne bağlanan Köyceğiz Gölü'nde, suyun rengi turkuaza dönüştü.

    Göldeki renk değişikliği dolayısıyla bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatil için gelen turistler tekne turuna çıkarak fotoğraf çektirdi.

    Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki renk değişimin her yıl yaşanan doğal bir olay olduğunu belirtti.

    GÖRSEL BİR GÜZELLİK

    Görsel şölen... Rengi değişti

    Renk değiminin bölgedeki kaplıca ve sıcak su kaynaklarından kaynaklandığını ileri süren Ceylan, "Her yıl gölün rengi bir dönem turkuaza dönüyor. Görsel bir güzellik ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra gölün rengi normale dönüyor." dedi.

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Killi ise göldeki renk değişiminin sadece kükürt patlaması kaynaklı olmayabileceğini belirtti.

    Görsel şölen... Rengi değişti

    Renk değişiminin havaların ısınmasıyla göldeki canlılardan da oluşabileceğini kaydeden Killi, bu nedenle gölden alınacak numunelerle detaylı inceleme yapılması gerektiğini ifade etti. 

    Etiketler: dalyan , turkuaz , Ege Denizi , gündem
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