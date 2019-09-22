Görme engelsiz satranç

GÜNBATIMI İZLERKEN...

Gün batımını izlemek için gittiği Moda Sahili’nde tanıklık ettiği bir an ise engellilerle tanışmasına kapı açtı. Hemen önündeki bankta bulunan görme engelli birine yanındaki kişi sahili, geçip gidenleri ve gün batımını tasvir ediyordu. Bu andan çok etkilendi. “Görme engelli kişiye rehberlik eden o kişi ben olabilir miyim?” diye düşündü. Ertesi gün kendisini Altı Nokta Körler Derneği Spor Kulübü’nde buldu. Görme engellilere satranç antrenörlüğü yapma isteği, kulüp yöneticileri tarafından da heyecanla karşılanmıştı. İlk öğrencilerinden görme engelli Özlem Yeter, katıldığı turnuvada 2’nci oldu.

FİLLER HÂLÂ GÜLÜYOR MU

Avukat Turgay Seçkin Serpil haftada bir gününü de Türkan Saylan Görme Engeliler Okulu’ndaki öğrencilere ayırıyordu. İşte o gün orada yaşadığı bir olay kitap projesinin de başlangıcı oldu. Öğrencilerinden biri de 12 yaşındaki Derin Aydın’dı. Satranca karşı ilgiliydi ancak diğer arkadaşlarına oranla oyunu anlamada handikap yaşıyordu. O gün ise Derin’in doğum günüydü ve hocasından kendisinden ‘özel ilgi’ beklediğini söyledi. Derin “Fili” seçmekte zorlanıyordu. Turgay Seçkin Serpil ise “Bak fil gülüyor” dedi. Fili tanıması için ağzında bulunan küçük yarığı “gülme” olarak tanımladı. Bu, Derin’in çok hoşuna gitmişti. Ders sırasında, “Filler hâlâ gülüyor mu hocam?” diye sorarak eğleniyordu. O gün akşam olduğunda ise Derin’in annesi hocasını telefonla aradı. Kızının uyuyana kadar o günkü dersi anlattığını söyleyerek “Bizim ve kızımızın hayatını değiştirdiniz. Çok mutlu bir gündü” dedi.

DÜNYADAKİ İLK REHBER

İşte o günden sonra Turgay Seçkin Serpil “görme engelliler için ne yapabilirim?” sorusunu sordu kendisine. Görme engelliler için eğitim metodolojisini anlatan “Antrenörler için rehber” niteliğinde bir kitap yazma fikri geldi aklına. Daha önce böyle bir kitap yazılıp yazılmadığını araştırdı. Dünyada böyle bir kitabın eşi benzeri yoktu. Bunun üzerine projesi için yola koyuldu. Fikrini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ile paylaştı. Devreye Spor Bakanlığı da girdi. Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Veli Ozan Çakır projenin bakanlıktaki öncüleri arasında oldu.

Geçen yıl Batum’da yapılan Satranç Olimpiyatları Engelliler Komisyonu’nda Turgay Seçkin Serpil kitabını tanıttı, ayakta alkışlandı. Kitap, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Rusça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Arapça’ya çevrildi. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan kitap, engellilere eğitim metodolojisini anlatan satranç antrenörleri için bir rehber niteliği taşıyor. Turgay Seçkin Serpil, kitabının görme engellilere nasıl yaklaşılması ve satranç eğitimi verilmesi gerektiğini anlatan bir rehber niteliğinde olduğunu belirterek, “Benim kafamdaki hedef bir gönüllüler ordusu kurmak. Öncelikle Türkiye’deki tüm görme engellilere ulaşmak ve onların satranç oynamasını sağlamak. Sonrasında ise görme engelli antrenörü yetişmesine öncülük etmek. Görme engelli öğrenci sayısı artarsa, antrenör sayısı da artacaktır. Bu da istihdam yaratacaktır” dedi.