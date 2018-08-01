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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
01.08.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Görme engelli kadını sokağa attılar!

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Görme engelli kadını sokağa attılar!

Esenyurt’ta görme engelli bir kadın, kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte sokağa atıldı. Mağdur olan vatandaşın imdadına belediye yetkilileri koştu.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde kirasını ödeyemediği gerekçesiyle icra yolu ile yaşadığı ofisten çıkarılan görme engelli vatandaşa yardım eli belediyeden geldi. Esenyurt Belediyesi, sokakta kalan Uğur Aksoy isimli kadının eşyalarını belediye deposuna kaldırırken, kendisi de geçici olarak bir otele yerleştirildi. 

Görme engelli Uğur Aksoy, KOSGEB desteği ile bir iş merkezinde çağrı merkezi ofisi açtı. Ancak işleri iyi gitmeyen Aksoy, kirasını ödeyemediği için 5 ay önce yaşadığı evi boşaltarak eşyalarını iş merkezindeki ofisine taşıdı ve eşi ile burada yaşamaya başladı. KOSGEB’den aldığı kredi de kesilen Uğur Aksoy, işyerinin kirasını da ödeyemez duruma geldi. Bir süre önce Aksoy’un eşi de geçici iş bulduğu için Çanakkale’ye gitti.

KİRASINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Aksoy’un kiraladığı ofisin sahibi de kira alamadığı için icra takibi başlattı. İcra yolu ile ofis boşaltılırken, görme engelli Uğur Aksoy da eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Yapılan çağrı üzerine binanın önüne gelen Esenyurt Belediyesi Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aksoy’un eşyalarını toparlayıp bir depoya kaldırarak korumaya aldı. Kadını da kalıcı bir çözüm bulunana kadar bir otele yerleştirdi.

 “EV SAHİBİ BENİ SOKAĞA BIRAKTI”

Belediye ekiplerine teşekkür eden Uğur Aksoy, “Allah kendilerinden razı olsun. Eşyalarımı muhafaza altına aldılar ve beni sokaktan kurtardılar. Ben 7-8 ay önce KOSGEB desteğiyle bir çağrı merkezi açtım. Daha sonra çalışanlarım pazarlama yapamamaya başladı, bazı alacaklarımı da alamadım. Kocam da Çanakkale’ye geçici bir işte çalışmak için gitti. Bu sebeplerden dolayı kredim kesildi. 3-4 aydır kiramı ödeyemedim ve ev sahibi en sonunda beni sokağa bıraktı. Şimdi yeniden işimi kurarak hayatımı düzene koymak istiyorum” dedi. 

Görme engelli Uğur Aksoy kalıcı bir çözüm bulunana kadar Esenyurt Belediyesi tarafından otelde misafir edilecek.

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