Görkemli 50. yıl talimatı
MHP, kuruluşunun 50. yılını kutlamaya hazırlanıyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli ‘görkemli ve şölen havasında’ kutlamalar yapılması talimatını verdi.
İlk olarak genel merkez binasına Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı dev afişler asıldı. Afişlerde ‘Bir ülkünün peşinde 50 yıl’ ve ‘Vazgeçilmez yeminle 50 yıl’ ifadeleri yer aldı. Kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 9 Şubat Cumartesi akşamı Ankara’da genel merkez önünde ışık gösterileri yapılacak. Bina yüzeyine 50. yıl logosu sinevizyon cihazlarıyla yansıtılacak. Adana’da 8 Şubat’ta 1969 yılında partinin kuruluş kongresinin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu’nda sergi açılışı gerçekleşecek. Akşam yapılacak konsere Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Osman Öztunç gibi ülkücü camianın yakından tanıdığı 25 sanatçı katılacak. 9 Şubat’ta ise 1969’daki dokuz mavi gömlekli motosikletli ve 43 kişilik mehter takımı ile birlikte yapılmış kortej canlandırılacak. Bahçeli, Gençlik Stadyumu’nda vatandaşlara seslenecek. Türkeş ve arkadaşları, 9 Şubat 1969’da Adana’da gerçekleştirdikleri kongreyle MHP’yi kurmuştu.
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