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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Görkemli 50. yıl talimatı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Görkemli 50. yıl talimatı

MHP, kuruluşunun 50. yılını kutlamaya hazırlanıyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli ‘görkemli ve şölen havasında’ kutlamalar yapılması talimatını verdi.

İlk olarak genel merkez binasına Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı dev afişler asıldı. Afişlerde ‘Bir ülkünün peşinde 50 yıl’ ve ‘Vazgeçilmez yeminle 50 yıl’ ifadeleri yer aldı. Kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 9 Şubat Cumartesi akşamı Ankara’da genel merkez önünde ışık gösterileri yapılacak. Bina yüzeyine 50. yıl logosu sinevizyon cihazlarıyla yansıtılacak. Adana’da 8 Şubat’ta 1969 yılında partinin kuruluş kongresinin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu’nda sergi açılışı gerçekleşecek. Akşam yapılacak konsere Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Osman Öztunç gibi ülkücü camianın yakından tanıdığı 25 sanatçı katılacak. 9 Şubat’ta ise 1969’daki dokuz mavi gömlekli motosikletli ve 43 kişilik mehter takımı ile birlikte yapılmış kortej canlandırılacak. Bahçeli, Gençlik Stadyumu’nda vatandaşlara seslenecek. Türkeş ve arkadaşları, 9 Şubat 1969’da Adana’da gerçekleştirdikleri kongreyle MHP’yi kurmuştu. 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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