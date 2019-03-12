Bu noktada feci şekilde can vermişti! Yakınları son çare bu pankartı astı...
Esenler’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden Arif Kaya’nın yakınları görgü tanığı bulmak için olay yerine üzerinde “Bu güzergahta yaşanmış olan motosiklet kazasını gören duyarlı vatandaşların iletişime geçmesi rica olunur” yazan pankart astı. Kaya’nın kuzeni Cengiz Demirci “Kazaya gri renkli bir aracın neden olduğu üzerinde duruyoruz. Görgü tanığı arıyoruz” dedi.
Gözlük firmasında satış elemanı olarak çalışan 36 yaşındaki Arif Kaya, 10 Ocak mesai bitiminde motosikletine binerek evine doğru yola çıktı. Esenler’de yaşayan iki çocuk babası Kaya, TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler yönünde Şehit Şenol Özgül Köprüsü altında kazaya karıştı. İddiaya göre M.Y.A kullanımındaki araç, Kaya’nın motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle başındaki kask fırlayan Kaya, olay yerinde feci şekilde can verdi.
PANKARTLA GÖRGÜ TANIĞI ARIYORLAR
Kazanın ardından polis ekipleri şüpheli M.Y.A’yı gözaltına aldı. Şüpheli, Esenler Polis Merkezi’ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, yapılan incelemelerde bölgede güvenlik kamerası bulunmadığı belirlendi. Kaza sonrası Arif Kaya’nın yakınları ise kazaya gri renkli bir aracın neden olduğu iddialarına ulaştı. Bölgede kamera olmadığı için Kaya’nın yakınları görgü tanığı bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Arif Kaya’nı kuzeni Cengiz Demirci önceki gün Şehit Şenol Özgül Köprüsü’ne, üzerinde “10.01.2019 tarihinde saat 22:00-22:30 civarında bu güzergahta yaşanmış olan motosiklet kazasını gören duyarlı vatandaşların iletişime geçmesi rica olunur” yazan bir pankart astı.
MOTOSİKLETTE ÇARPAN OTOMOBİLİN BOYASI VAR
Kaza anını gören kimsenin olmadığını belirten Cengiz Demirci “Olay sonrası kendimiz araştırmalar yaptık. Kazaya gri renkli bir araç neden olmuş. Arif, bir önceki köprünün kamera görüntüsünde emniyet şeridinde ilerliyor. Olay yerine geldiğinde ise orta şeritte M.Y.A’nın kullandığı aracın altında kalıyor. Biz gri renkli aracın Arif’e çarptığını ve sonrasında beyaz renkli olan M.Y.A.’nın aracının altına yuvarlandığını düşünüyoruz. Ancak tutanaklarda sadece beyaz renkli aracın şoförünün ismi geçiyor. O da gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Hiçbir tutanakta gri renkli araçtan söz edilmiyor. Biz kaza sonrası olay yerinde duran insanlarla konuştuk. Onlar gri renkli aracın kaza yaptığını görmüşler. Ayrıca motosiklette gri renk bir boya var. Çarpmanın etkisiyle olduğunu düşünüyoruz. Kazada asil fail kayıp. Emniyet bu kişiyi bulmalıdır. Bu nedenle kazayı gören görgü tanığı arıyoruz. Bunun için ilan yapıştırdık” dedi.
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