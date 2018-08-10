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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
10.08.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

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Görevine geri döndü

KARAMAN’da ihbar üzerine gittikleri parkta kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi, çevredekilere gösterip, "Gelin vurun" dediği iddiasıyla açığa alınan zabıta memuru İbrahim U., görevine döndü. Belediye tarafından uyarı cezası verilen İbrahim U. hakkında, ’kasten yaralamaya azmettirme’ suçundan açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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  • Zabıta, dilenciye vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı
  • Zabıta, dilenciye vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı
  • Zabıta, dilenciye vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı
  • Zabıta, dilenciye vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçen 10 Mayıs’ta Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

DİLENCİYİ GÖSTERİP 'GELİN VURUN' DEDİ

Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor” dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U., diğer arkadaşının kolundan çekerek, ”Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

Akıl almaz olay! Zabıta 'gelin vurun' dedi, kalabalık böyle saldırdıKARAMAN’da dilenci ihbarı üzerine bölgeye giden iki zabıta memuru, bir vatandaşın da yardımı ile dilenci olduğu öne sürülen kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Zabıta memurlarından biri, çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, yakalanan kişiye saldırdı, linç girişimini diğer zabıta memuru önledi.
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KALABALIK SALDIRDI

Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, ”Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza” dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,”50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor” dedi. Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi’ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu’na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

AÇIĞA ALINMIŞTI, GÖREVİNE DÖNDÜ

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim U. hakkında ’kasten yaralamaya azmettirme’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaman Belediyesi de İbrahim U.’yu görevden uzaklaştırıp, hakkında idari soruşturma başlattı. Hakkında uyarı cezası verildiği belirtilen İbrahim U., görevine döndü.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İbrahim U. hakkında açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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