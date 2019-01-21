Görevi bırakmadan ‘son iş’ sözü
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım dün İstanbul Bahçelievler’de, ‘ALS MNH’ Derneği’nin ‘Yaşatmak İçin Adım At’ kampanyasının cihaz dağıtım törenine katıldı.
‘ALS MNH’ Derneği Başkanı Eski Futbolcu İsmail Gökçek’in eşi Adalet Gökçek’in tedavisi tam bilinmeyen hastalıklarla ilgili TBMM’de bir komisyon kurulmasını istediğini açıklayan Yıldırım, “Bu konuda gereken neyse yapacağımın sözünü burada veriyorum. Ankara’ya dönüşümde ilk işim bu olacak. Belki de bu görevi bırakmadan yapacağım son iş de bu olacak” dedi. “Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım” diyen Yıldırım, şunları söyledi:
“Fazla konuşmayı sevmem. Eserlerin konuşması daha iyidir. 16 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Türkiye’nin her köşesini nakış nakış ördük, süsledik. Bölünmüş yollarla, internetiyle, tünellerle, köprülerle, şehir hastaneleriyle insanımızın yaşamını kolaylaştırarak her türlü çalışmayı gösterdik. Türkiye’de bunu başardık. İstanbul’da da yaptık. Ama artık yuvaya tekrar dönüyoruz. İstanbul bizim evimiz, İstanbul bizim geleceğimiz. Ne diyoruz? İki yaka, tek sevda İstanbul.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle