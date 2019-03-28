‘Görevi bırak’ baskısı artıyor
Cezayir’de Genelkurmay Başkanı Salah’ın 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika’ya koltuğu bırakması çağrısının ardından baskılar artıyor. Buteflika’nın koalisyon ortağı ve ülkenin en büyük sendikası da orduya destek verdi.
KUZEY Afrika ülkesi Cezayir’de Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Gaed Salah’ın önceki gün 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın görevi bırakması gerektiğine dair açıklamasının yankıları sürüyor. Bu çağrının ardından ciddi sağlık sorunları da yaşayan Buteflika’nın durumunu ele almak üzere Anayasa Konseyi de toplandı. Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, cumhurbaşkanının sağlık sebeplerinden ötürü görevini yürütememesi ile ilgili ülke anayasasının 102’nci maddesi uyarınca Meclis Başkanı Abdelkader Bensalah’ın 45 gün boyunca geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu maddeye göre, belirlenen 45 günün dolmasına rağmen cumhurbaşkanının görevini yerine getirmesindeki engelin devam etmesi halinde, “zorunlu istifa” ile cumhurbaşkanlığı makamında “boşluk” ilan ediliyor.
KOALİSYON ORTAĞI: İktidardaki koalisyon hükümetinin ortağı Demokratik Ulusal Seferberlik (RND) partisi lideri Ahmed Ouyahia da Buteflika’nın istifasını istedi. Partiden yapılan açıklamada, “Demokratik Ulusal Seferberlik, anayasanın 102’nci maddesinin dördüncü paragrafı uyarınca Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın istifasını tavsiye etmektedir” dendi. Bu arada Cezayir’in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, Genelkurmay Başkanı Salah’ın cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102’nci maddesinin uygulanması çağrısını yetersiz buldu. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Salah’ın çağrısının yetersiz olduğu belirtilerek, bu adımdan önce bir uzlaşı hükümeti ve bağımsız seçim komisyonu kurulması talep edildi. Normalde Buteflika destekçisi olan ülkenin en büyük sendikası Cezayir İşçiler Genel Sendikası da ordunun Buteflika’ya yönelik çağrısına destek verdiğini açıkladı.
ANAYASA KONSEYİ: Ülkede protesto gösterileri sürerken, Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de Cezayir Genelkurmay Başkanı’nın çağrısının ardından Buteflika’ya desteğin de düşmeye başladığını yazdı. Bu açıklamanın protestocuları memnun ettiğini belirten NYT, Anayasa Konseyi’nin toplanmasının da bunun işareti olduğuna dikkat çekti. Zira bu kurum uzun süre “Buteflika’nın yönetmeye uygun olmadığını” ilan etme çağrılarına direnmişti.
KURUMSAL MUHALEFET: Ayrıca Buteflika’nın partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) saflarında artan tepkiler ile işveren örgütü FCE’de yükselen muhalefet de NYT’ye göre cumhurbaşkanına karşı hoşnutsuzluğun arttığını ortaya koyuyor. Gazetenin görüş aldığı Amerikan Tufts Üniversitesi’nden Cezayir uzmanı Hugh Roberts generalin çağrısının muhtemelen en uygun çözüm olduğunu öne sürerek, “Açık ki, devam edemez. Bu öneri siyasi süreci anayasal çerçevede muhafaza ediyor” ifadelerini kullandı.
‘SİSTEM’ SORUNU
Amerikan New York Times gazetesi, ordunun çağrısı sonrası Buteflika’nın görevden alınmasının protestocuların diğer temel talebi olan kötü yönetim, yolsuzluk ve siyasi baskı ağını tanımlamak için kullandıkları “Sistem”in değişmesine yetip yetmeyeceğinin belirsiz olduğunu aktardı. Siyasi gözlemcilere göre bu talebin karşılanması güç. Zira iktidardaki bütün unsurlar Sistem’in parçası. Buna, geçici olarak Buteflika’nın yerine getirilmesi önerilen Meclis Başkanı Abdelkader Bensala da dahil. 76 yaşındaki Bensalah, 2013’te Buteflika tarafından bu göreve getirilmişti.
EYLEM KARARI
Genelkurmay Başkanı’nın Buteflika’ya istifa çağrısı beş haftadır süren gösterilere liderlik eden aktivistler tarafından yeterli bulunmadı. Reuters ajansına konuşan avukat ve aktivist Mustapha Bouchachi, “Eylemler sürecek... Cezayirliler siyasi sistemin değişmesini istiyor. 102’nci maddenin uygulanması, sistemin sembollerinin geçiş dönemini kapsayacağı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini organize edecekleri anlamına geliyor” dedi.
BİLGİ NOTU: Cezayir’de 18 Nisan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktı. Ciddi sağlık sorunları olan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, sokak gösterileri üzerine beşinci kez aday olmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Ancak seçimler de iptal edilmişti. Cezayirliler, “Buteflika’nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı” gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.
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