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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Görevden ‘resmen’ alındılar

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Görevden ‘resmen’ alındılar

Ankara'da geçen yıl aralık ayında meydana gelen, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı hızlı tren kazasının ardından görevden el çektirilen TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt resmen görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı’nın görevden alma ve yeni atama kararları, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Ankara’daki YHT kazasının ardından bakanlık özel kalem müdürlüğünde görevlendirilen TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt görevden alındı. Apaydın’ın yerine 9 aydır vekâleten genel müdürlük görevini yürüten yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı. Kurt’un yerine ise Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı getirildi. Aynı dönemde benzer şekilde görevden alınarak özel kalemde görevlendirilen Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü Erol Çıtak da resmen görevden alınırken, yerine Yalçın Eyigün atandı.

İSTİFA ETMİŞTİ, BAKAN YARDIMCISI OLDU

23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile birlikte belediyedeki görevinden istifa eden eski Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Karaismailoğlu’nun atamasıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndaki bakan yardımcısı sayısı 4’e çıktı. Yine İBB’de Ulaşım Daire Başkanı olarak görev yapan ve Ekrem İmamoğlu’nun başkan olmasının ardından görevinden alınan Yunus Emre Ayözen de Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) yeni genel müdür yardımcısı oldu. m Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA

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