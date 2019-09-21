Görevden ‘resmen’ alındılar
Ankara'da geçen yıl aralık ayında meydana gelen, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı hızlı tren kazasının ardından görevden el çektirilen TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt resmen görevden alındı.
Cumhurbaşkanlığı’nın görevden alma ve yeni atama kararları, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Ankara’daki YHT kazasının ardından bakanlık özel kalem müdürlüğünde görevlendirilen TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt görevden alındı. Apaydın’ın yerine 9 aydır vekâleten genel müdürlük görevini yürüten yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı. Kurt’un yerine ise Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı getirildi. Aynı dönemde benzer şekilde görevden alınarak özel kalemde görevlendirilen Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü Erol Çıtak da resmen görevden alınırken, yerine Yalçın Eyigün atandı.
İSTİFA ETMİŞTİ, BAKAN YARDIMCISI OLDU
23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile birlikte belediyedeki görevinden istifa eden eski Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Karaismailoğlu’nun atamasıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndaki bakan yardımcısı sayısı 4’e çıktı. Yine İBB’de Ulaşım Daire Başkanı olarak görev yapan ve Ekrem İmamoğlu’nun başkan olmasının ardından görevinden alınan Yunus Emre Ayözen de Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) yeni genel müdür yardımcısı oldu. m Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
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