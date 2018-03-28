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    Görevden alınmadı ama mahkeme tutukladı

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    28.03.2018 - 22:54 | Son Güncelleme:

    Bağcılar’da bir ilkokulda, dördüncü sınıf öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ancak İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nce görevinden alınmayan öğretmen, ilk duruşmada tutuklandı.

    Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada o dönem aynı sınıfta okuyan öğrenciler, tanık olarak dinlendi. Mağdur tanıkları olayı gördüklerini, öğretmenleri S.K.’nın, B.N.K.’ya dokunduğunu söyledi. S.K.’nın tanıkları ise böyle bir durumun yaşanmadığını belirtti.

    B.N.K.’nın annesi H.K. ise “İfade verecek olan tanık öğrencilerin 15 Şubat’ta sanık öğretmenin evinde toplanarak ne şekilde ifade verileceği konusunda konuştuklarını öğrendim” diye konuştu.

    Bunun üzerine mağdur avukatı Mehmet Turantaylak, “Tanıkların yönlendirildiğini düşünüyoruz, sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Mahkeme, delillerin toplanmamış olması ve S.K.’nın tanıkları etkileme ihtimali nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. 

    Etiketler: çocuğa cinsel istismar , Cinsel istismar , gazetehaberleri , gündem
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