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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)
02.11.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Görenler şaşkına döndü

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Görenler şaşkına döndü

İzmir'in Konak ilçesinde şehir merkezindeki bir otoparkın bahçesinde bulunan ağacın gövdesinde, kendiliğinden ortaya çıkan mantar ilginç bir görüntü oluşturdu.

Sonbahar ile birlikte kendini göstermeye başlayan mantarlardan biri de Alsancak'taki, TCDD Misafirhanesi'ne ait otoparkın bahçesinde bir ağacın gövdesinde oluştu. Yaşlı bir çam ağacının gövdesinde kendiliğinden ortaya çıkan tepsi büyüklüğündeki mantar, görenleri şaşırttı.

Görenler şaşkına döndü

Ağaçta çıkan mantarın doğada toplanan çok sayıda türü olduğunu belirten İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, ıslak ortamları sevdiklerini söyledi. Mantarların kuvvetli yağışların ardından daha fazla çıkmasını beklediklerini ifade eden Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son günlerde yağmur yağmamasına rağmen sık sulandığı için bazı ağaçlarda mantar çıkabilir. Ağacın suyunu kullanarak beslenirler. Meyve ağaçlarında gözlenmese de ormandaki birçok ağaç çeşidinde mantar yetişebilir. TCDD otoparkındaki ağaç da bir çam türü.

İstiridye mantarı yetiştiriciliği ağaç kütüklerinde de yapılabilir. Ama mantar ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bilinçsizce tüketmek olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu ağaçta çıkan mantar da yüzde 90 zararlıdır. Doğadaki mantarlar her zaman risklidir.

Zehirlenme olayları bu yüzden yaşanır. Üreticiler ve köylerde yaşayanlar zehirsiz mantarı bilirler. Ancak şehirde hangi ortamda zehirsiz mantar olduğunu bilemeyiz. Binlerce mantar çeşidi var. Zehirli olup olmadığı çeşidine göre değişir."

 

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