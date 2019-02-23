Görenleri şaşkına çeviren kaza
Aydın’ın Didim ilçesinde viraja hızlı giren TIR'ın taşıdığı tonlarca balık kara yoluna saçıldı. Trafiğe kapanan yolda balıkları gören sürücüler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Kaza, Bodrum-Söke karayolu üzeri Akyeniköy Dalyan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla’dan balık yükü alan TIR, iddiaya göre Dalyan kavşağına geldiğinde aşırı hız nedeniyle virajı almayınca kontrolden çıktı. Sürücünün güçlükle kontrolünü sağladığı TIR'da yüklü olan balık dolu kasaların bir bölümü kara yoluna devrildi. Kasalardaki balıklar ise Bodrum-Söke kara yolunun kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Kara yolunun her tarafı balıkla kaplanırken, bölgeye gelen polis ekipleri kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Yola dağılan balıklar belli bir bölgeye toplandıktan sonra yol tek şerit olarak trafiğe açılabildi.
Kara yolunu kaplayan balıkları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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