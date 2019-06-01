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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
01.06.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Görenler şoke oldu... İntihardan böyle vazgeçirdiler

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ANTALYA'da falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan ve 2 bin 700 lira kira borcu olduğunu söyleyen M.B. (38) için vatandaşlar aralarında para topladı. Toplanan para eksik kalınca bir kişi aracından 2 bin 200 lira getirerek paranın büyük bir kısmını tamamladı.

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  • Görenler şoke oldu... İntihardan böyle vazgeçirdiler
  • Görenler şoke oldu... İntihardan böyle vazgeçirdiler
  • Görenler şoke oldu... İntihardan böyle vazgeçirdiler
  • Görenler şoke oldu... İntihardan böyle vazgeçirdiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan parkın falez kısmında meydana geldi. Parkta bulunan kafeye ait kısımdaki çitleri geçip falezlerin üzerine çıkan M.B., burada oturmaya başladı. Bir süre sonra falezlerden sarkan M.B.'yi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri önlem aldı. 

ÇAY İÇEREK İZLEDİLER

Falez kısmına yaklaşan polisler, M.B.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. M.B. polislere 2 bin 700 lira ev kirası borcu olduğunu ve iş bulamadığını söyledi. Polis ekipleri, uzun süren konuşmalar sonucu ikna olmayan M.B.'ye iş bulma vaadinde de bulundu.

Bu sırada kafe içerisinde oturan bazı kişiler, oturdukları yerden olayı izlerken, bazıları ise cep telefonuyla görüntü çekti. 

VATANDAŞLAR ARASINDA PARA TOPLADI

M.B.'yi vazgeçirmek için konuşan bazı vatandaşlar para toplamaya karar verdi. Bir süre sonra kafede oturan kişilerin masalarını gezerek para toplayan vatandaşlar, toplanan parayı M.B.'ye verdi. M.B.'nin buna rağmen eyleminden vazgeçmemesi üzerine, ismi öğrenilemeyen bir kişi gelerek borcunun tamamını ödeyeceğini söyledi.

Aracına giderek 2 bin 200 lira getiren kişi vatandaşlara dönerek, "150 lira eksik kaldı. Aranızda toplayın çocuğu kurtaralım" dedi. Paranın toplanmasının ardından intihardan vazgeçen M.B.'ye parayı veren kişi telefon numarasını vererek, iş vereceğini de söyledi.

M.B. yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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