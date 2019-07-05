Görenler şaştı kaldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.07.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

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Muğla Bodrum’da park halindeki minibüs, bir anda hareket ederek limanda günlük tura çıkmaya hazırlanan tekneye çarpıp rıhtımda asılı kaldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken turistler ise gördükleri manzara karşısında bakakaldı.

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  • Bodrumda ilginç kaza
  • Bodrumda ilginç kaza
  • Bodrumda ilginç kaza
  • Bodrumda ilginç kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Bodrum Belediye Meydanı’nda yaşandı. Bodrum Belediyesi personeli Sinan A., belediyeye ait 48 V 0442 plakalı minibüsü meydana park etti. Minibüs, bir süre sonra geri geri gitmeye başladı.

Arka kısmı rıhtımdan denize giden araç, limanda bağlı bulunan “Akvaryum 2 adlı” günlük tur teknesinin sağ arka kısmına çarpı. O esnada teknenin sağ arka kısmında bulunan bir genç kız, bir anlık refleksle uzaklaşarak yara almaktan kurtulurken minibüs rıhtımda asılı kaldı.

Olayda günlük tura çıkmaya hazırlanan teknedekiler panik yaşadı. Meydandan geçen yerli ve yabancı turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görenler şaştı kaldı
Pek çok turist, minibüsü cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Minibüsün etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından minibüs vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Minibüsün, teknik bir arızadan kaynaklı geri geri gitmeye başladığı ifade edildi.
Sağ arka kısmında küçük çaplı hasar oluşan tekne ise günlük turuna devam etti.

Görenler şaştı kaldı

 

 

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