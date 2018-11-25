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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/DHA
25.11.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Görenler şaşkına dönüyor! Ev fiyatına tespih

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Görenler şaşkına dönüyor! Ev fiyatına tespih

ADANA’da 1,8 karat siyah pırlantayla üretilen, göz kamaştıran 33’lük tespih, 300 bin TL fiyatla satışa sunuldu.

Adana’da tespih işçiliğini üç kuşaktır sürdüren Emre Bozkurt, 1,8 karat siyah pırlantayla 33’lük tespih yaptı. Bozkurt, pırlanta tespihe 250 bin TLnin üzerinde çok sayıda teklif aldıklarını, ancak kabul etmediklerini söyledi. Kentteki kuyumcuların siyah pırlanta taşlı tespihi satın almak için yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Bozkurt, "Bu tespih 33 tane pırlanta taştan oluşuyor ve hepsinin aynı boyda olması nadir bir şeydir. Bu şekilde dizayn ettik. Kuyumcular yoğun ilgi gösteriyor ama 300 bin TLden aşağı bir fiyata satmıyoruz" dedi.

Ürettikleri tespihleri dünyanın dört bir yanına gönderdiklerini kaydeden Bozkurt, özellikle Birleşik Arap Emirliklerinin, Türk tespihlerine yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Tespihin en çok İstanbul ve Ankarada satıldığını söyleyen Bozkurt, çok sayıda atölye ve zanaatkar nedeniyle tespih üretim sektörünün merkezinin ise Adana olduğunu vurguladı.

YURT İÇİNE GÜNDE 400, YURT DIŞINA 40 SİPARİŞ

Bozkurt, pek çok değerli taştan tespih ürettiklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"İnternette mezat sayfalarımızda günde 350-400 tespih satıyoruz. Yurt dışına da günde 35-40 kargomuz var. Türk ustaları çok iyi olduğu için yabancı ülkeler Türkiyeyi tercih ediyor. Ekonomik olanların yanı sıra çok değerli taşlardan ürettiğimiz tespihlerin fiyatları da yüksek oluyor. Mesela Osmanlı kehribarı bir tespih modelimizdeki püsküllerin değeri sadece 250- 300 dolar. Firuze, yakut ile süslenmesi eşsiz bir işçilik. Sıkma Osmanlı kehribar tespihler 35 bin TLye satılıyor. Damla kehribar mügellef tespihler 25 bin TL. Milyonlarca yılda oluşan kehribar taşların değerine paha biçilemiyor."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.11.2018)
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