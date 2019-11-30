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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM /İSTANBUL(DHA)
30.11.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Görenler şaşkına döndü... Galata Surları'nda ilginç önlem

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GALATA Surlarında tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline gelen 'Cenova Arması'nın çalınmaması için alınan önlem görenleri şaşırttı.

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  • Cenova Armasına demir korkuluklu önlem
  • Cenova Armasına demir korkuluklu önlem
  • Cenova Armasına demir korkuluklu önlem
  • Cenova Armasına demir korkuluklu önlem
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beyoğlu'nda Cenevizlilerden kalma tarihi Galata Surlarında ayakta kalan tek kapı olan 'Yanıkkapı'nın üzerinde yer alan 'Cenova Arması' tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline geldi. Hırsızlar aracılığıyla birkaç kez yerinden çalınmaya çalışılan tarihi armanın korunması için ilginç bir önlem alındı.

Görenler şaşkına döndü... Galata Surlarında ilginç önlem


Tarihi arma, hırsızlardan korunmak için demir parmaklıklarla koruma altına alındı.

Cenova Arması için 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından sökülerek İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza altına alınması için karar alındığı ancak bu kararın uygulanmadığı öğrenildi.

Cenevizliler tarafından inşa edilen Galata Surlarından geriye kalan kısımların ise yıkılma tehlikesi geçirdiği görüldü.

Tarihi armanın demir parmaklıklarla koruma altına alındığını belirten Samet Köksal," Biz bu bölgede çalışıyoruz. Bu armayla ilgili birkaç vaka yaşandı.

Korumak için kafesle koruma altına aldılar. Daha önce yaşanan olaylara esnaflar engel oldular. Burası çok tekin bir yer değil. Çalmak için yine teşebbüs edileceğini düşündüler. O yüzden kafesle korumaya aldılar" şeklinde konuştu.

DEMİR PARMAKLIKLARLA ALINAN ÖNLEM YETERLİ DEĞİL

Alınan önlemin yeterli olmayacağını belirten Halil Bal," 15 yıldır burada esnafım. Bu armayı birkaç kez çalmaya yeltendiler. Ancak başarılı olamadılar.

Son olarak ekipler geldi. Demir korkuluklarla armayı kapladılar. Yeterli olacağını düşünmüyorum. Zaman zaman gelip armayı sökmek için keşif yapanları görüyoruz. Önlemler yeterli değil. Burası tarihi bir bölge ancak harap hale gelmiş" ifadelerini kullandı.

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