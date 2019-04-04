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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.04.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Görenler şaşkına döndü! Evini adeta seraya çevirmiş

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Ankara'da evinde kurduğu serada uyuşturucu imal edilen bitki yetiştiren şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayyolu'da bir evde uyuşturucu imal edilen bitki yetiştirildiğini tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adrese baskın düzenledi. Eve giren polis ekipleri, uyuşturucu yetiştirmek için kurulan düzenek karşısında şaşkına döndü.

Bez dolabın çeşitli materyaller yardımıyla seraya çevrildiği görüldü. Evinde sera kuran Antalya'nın Muratpaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı üniversite mezunu Hasan E. (26) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 9 büyük saksı, havalandırma motoru, koku önleyici tahliye borusu, 2 adet aydınlatma ışığı, 2 adet ısıtma cihazı, 2 adet güç kaynağı, yetiştirilen skunk maddesinin hızlı büyümesi için kullanılan sıvı gübre, küçük deney tüplerinde 11 adet Hint keneviri ve 1 kilo 50 gram ağırlığında hasat edilmiş skunk maddesi ele geçirildi.

Hasan E.'nin sosyal paylaşım sitelerinden uyuşturucu maddelerin nasıl yetiştirdiği ve düzeneklerin nasıl kurulması gerektiğine ilişkin bilgi edindiği belirlendi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. 

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