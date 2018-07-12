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    Gece yarısı İzmir... Görenler şaşkına döndü

    Mehmet GÜNEY / İZMİR (DHA)
    12.07.2018 - 07:57 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Bayraklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 39 yaşındaki Semanur Ayan yönetimindeki otomobil aşırı hız nedeniyle Smyrna Anıtı’nın olduğu tepeye çıkarken, sürücü Ayan hafif yaralandı.

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    • İzmirde ilginç kaza
    • İzmirde ilginç kaza
    • İzmirde ilginç kaza

    Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Smyrna Anıtı Kavşağı’nda meydana geldi. Altınyol’dan Bornova yönüne giden Semanur Ayan yönetimindeki 35 KCF 21 plakalı otomobile, aynı yöne giden Zeliha Çelik (33) idaresindeki 17 AZ 303 plakalı otomobil arkadan çarptı.

    İddiaya göre çarpmanın etkisiyle şoka giren Semanur Ayan, fren yerine gaza bastı. Ayan’ın kontrolünden çıkan otomobil Smyrna Anıtı’nın bulunduğu tepeye çıkarak durabildi.

    Otomobili gören diğer sürücüler şaşkınlık içinde durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ayan’ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ayan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer sürücü Çelik ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Öte yandan, kazayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla Smyrna Anıtı’na çıkmış olan otomobilin fotoğraflarını çekerken, Semanur Ayan’ın yakınları fotoğraf çekenlere tepki gösterdi. 

    Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Etiketler: İzmir , anıt
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