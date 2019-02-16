Görenler hayret ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGörenler hayret ediyor
GeriGündem Görenler hayret ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)
16.02.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Görenler hayret ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görenler hayret ediyor

KAYSERİ'de Milli Piyango bileti satan Gülten Yaşar (50), güvercin ve serçelerle kurduğu iletişim ile dikkat çekiyor. Hergün etrafında toplanan güvercin ve serçeleri besleyen Yaşar, kendi yediği çekirdek, simit gibi yiyecekleri de onlarla paylaşıyor.

4
  • Ağzıyla güvercinlere çekirdek yediriyor
  • Ağzıyla güvercinlere çekirdek yediriyor
  • Ağzıyla güvercinlere çekirdek yediriyor
  • Ağzıyla güvercinlere çekirdek yediriyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gülten Yaşar, 33 yıldır merkez Melikgazi ilçesi Hunat Meydanı'ndaki seyyar tezgahında Milli Piyango bileti satıyor. Vatandaşlara şans dağıtan Yaşar, çevredeki güvercinlerle kurduğu iletişim ile dikkat çekiyor. Hergün etrafında toplanan güvercin ve serçeleri besleyen Yaşar, kendi yediği çekirdek, simit gibi yiyecekleri de onlarla paylaşıyor. Çekirdek yerken etrafı güvercinlerle kuşatılan Yaşar, çevredekiler tarafından da ilgiyle izleniyor. Yaşar'ın etrafını saran, omzuna, koluna, ellerine konan güvercinler, çekirdekleri Yaşar'dan alabilmek için birbirleri ile yarışıyor. Güvercinler, Yaşar'ın avcunda ve ağzındaki çekirdekleri yemek için çaba harcıyor.

'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'

Çevredekilerin 'Güvercinlerin efendisi' diye seslendiği Yaşar, halinden memnun olduğunu belirterek, "Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlar dünyanın en zararsız varlıkları. Hergün mutlaka kuşları ellerimle beslerim. Buğday, çekirdek, taze kete alırım. Yemediğim bir şeyi onlara yedirmem. Onlarla güzel bir iletişim kurduk. Hayvanlar için en önemli şey güven. Çünkü insanlara kolay kolay güvenilmiyor" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Peribacalarında 15 yapı bugün yıkılacak

YSK Başkanı'ndan açıklama: 'Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin'

'Bu bir ekonomik savaş'

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri