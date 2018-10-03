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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
03.10.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Görenler gözlerine inanamıyor! Sosyal medya işportaya düştü

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Adana'da girişimci Yılmaz Fikriderin (38), sokağa tezgah açıp, sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişiler için sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapıyor.

Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda, arkadaşının fotoğrafçı dükkanı önüne tabela koyan Yılmaz Fikriderin, sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapıyor. İşinden çok memnun olduğunu söyleyen Ahmet Fikriderin, "Fenomen olmak ve ürünlerini internet üzerinde satmak isteyen birçok insanın olduğunu fark ettim ve bu tür takipçi, beğeni ve yorum satışı yapan internet siteleri gördüm. 'Neden bunu sokakta, insanların gözünün önünde yapmayayım?' diye düşündüm. Gayet de iyi tepkiler aldım. Tabi şaşıranlar, komik ve saçma bulanlar da oluyor. Ama takipçi ihtiyacı olan birçok müşterim var" dedi.

Görenler gözlerine inanamıyor Sosyal medya işportaya düştü


20-30 BİN ARASI SATIŞ YAPIYORUM

Günde ortalama 20- 30 bin arası takipçi ve beğeni satışı yaptığını söyleyen Fikriderin, şöyle konuştu:

"Aslında sokaklara yabancı değilim. Daha önce birçok kez seyyar satıcılık yaptım. İnsanlar gözleriyle gördüklerinde, yüz yüze alışveriş yaptıklarında daha mutlu oluyor. Ben de bunu gözlemledim. Özellikle genç yaştaki kişiler ve e-ticaret yapan firmalar yoğun bir şekilde takipçi, beğeni ve yorum satın alıyorlar. Farklı sektördeki birçok insana hizmet veriyorum. Benim takipçilerim gerçek. Ben insanlara dürüst oluyorum ve gerçek takipçi gönderiyorum. Tabi ki biraz düşme oluyor gönderdiğim takipçi sayısında ama genel anlamda kalıcı takipçiler, yorumlar ve beğeniler satıyorum."

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