Görenler gözlerine inanamadı... Bunun adı: Gaddarlık

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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Celaliye Sulama Göleti çevresindeki denetimlerde ördek avı için tuzak olarak kullanılan, kanatları kesilmiş ve ayaklarından bağlanmış 16 yeşilbaş türü ördek ile 4 güme (avcı kulübesi) buldu. Ekipler, işlemlerin ardından 4 gümeyi kaldırdı.



Yaralı ördekler ise tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ördeklerin, tedavinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.