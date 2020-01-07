MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGörenler gözlerine inanamadı... Bunun adı: Gaddarlık
GeriGündem Görenler gözlerine inanamadı... Bunun adı: Gaddarlık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KIRKLARELİ, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 17:12,Son Güncelleme:/

Görenler gözlerine inanamadı... Bunun adı: Gaddarlık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görenler gözlerine inanamadı... Bunun adı: Gaddarlık

KIRKLARELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin denetiminde, avcılar tarafından kanatları kesilip, uçması engellenen, canlı tuzak olarak kullanılan ve 'mühre' denilen 16 ördek bulundu.

5
  • Kanatları kesilip, canlı tuzak yapılan 16 ördek kurtarıldı
  • Kanatları kesilip, canlı tuzak yapılan 16 ördek kurtarıldı
  • Kanatları kesilip, canlı tuzak yapılan 16 ördek kurtarıldı
  • Kanatları kesilip, canlı tuzak yapılan 16 ördek kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Celaliye Sulama Göleti çevresindeki denetimlerde ördek avı için tuzak olarak kullanılan, kanatları kesilmiş ve ayaklarından bağlanmış 16 yeşilbaş türü ördek ile 4 güme (avcı kulübesi) buldu. Ekipler, işlemlerin ardından 4 gümeyi kaldırdı.

Yaralı ördekler ise tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ördeklerin, tedavinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle