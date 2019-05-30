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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Atilla ATMACA/DHA
30.05.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Karaman'da şok görüntü! Gölün kenarında oluştu...

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Karaman'da şok görüntü! Gölün kenarında oluştu...

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında, biri yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde diğeri ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde obruk oluştu. 

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  • Akgölün kenarında obruklar oluştu
  • Akgölün kenarında obruklar oluştu
  • Akgölün kenarında obruklar oluştu
  • Akgölün kenarında obruklar oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ayrancı'nın Anbar köyündeki Akgöl'ün kenarında, dün toprağın çökmesiyle yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Göldeki suyun içine akmasıyla obruğun büyüdüğü görüldü. Buraya yaklaşık 5 metre uzaklıkta ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde başka obruk oluştu. Ayrancı Kaymakamlığı tarafından obrukların çevresine şerit çekildi. Obrukları merak edip, yakından bakmak isteyenler ise çökme tehlikesi nedeniyle bölgeye yaklaştırılmadı. 

Obruğun oluştuğu bölge, Anbar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İrili ufaklı 322 obruğun meydana geldiği Karapınar ilçesi ise Akgöl'deki obruğun bulunduğu noktaya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 

Bölge sakinlerinden Faruk Ekin, Ayrancı'da ilk kez obruk oluştuğunu belirterek, ''Bölgemizde ilk defa obruk oluştu. Gölün kenarında biri yaklaşık 40 metre çapında diğeri de küçük bir obruk. Daha önce hep komşu ilçe olan Karapınar'da obruk oluşuyordu'' dedi.

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