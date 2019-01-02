Gören şaşkına döndü! Yolda ilginç görüntü
Bursa’da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletle kocaman demir merdiven taşınması görenleri hayrete düşürdü.
Motosikletle trafikte 2 kişinin ilerlediğini gören sürücüler, motosiklettekilerin arkalarına aldıkları koca seyyar merdiveni elleriyle tutarak taşıdığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeye aldırış etmeden metal merdiveni arkada oturan yolcunun elleriyle tuttuğu görüldü. Motorla merdiven taşıyan şahıslar trafikte hızla gözden kayboldu.
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